«СберКорус» автоматизировал управление ИТ-сервисами и проектами на базе решений Naumen

В результате проекта автоматизации на основе решений Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler сервисные процессы и проектные задачи реализованы в единой среде, которой сегодня пользуются более 800 специалистов различных направлений «СберКорус», российского оператора электронного документооборота.

До перехода на Naumen в «СберКорус» использовалась Jira Service Management. После ухода вендора с российского рынка было принято решение перейти на отечественные технологии с сохранением высокого уровня автоматизации задач для управления поддержкой ИТ-сервисов и проектами по их развитию.

Ключевыми задачами стали консолидация поддержки ИТ-сервисов и управления проектами, построение CMDB (базы конфигурационных единиц).

Компания выбрала решения Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Продукты базируются на low-code-платформе Naumen SMP, что позволило реализовать все процессы в одном окне — без необходимости интеграции разрозненных систем. В результате в «СберКорус» сформировано единое пространство для управления и развития ИТ-сервисов. Доступ по принципу единого окна избавляет специалистов от необходимости переходить между разными системами при решении рабочих задач. Сейчас сервисом пользуются более 800 сотрудников оператора ЭДО.

Каталог услуг техподдержки включает более 300 позиций. Внедрен портал самообслуживания, через который пользователям удобно подать запросы: как о сопровождении сервисов, так и с предложениями по развитию. Сегодня в системе обрабатывается более 2,4 тыс. обращений в месяц. Решение Naumen интегрировано с Outlook, чтобы все участники процессов могли по электронной почте получать уведомления о нужных событиях ― об изменении статуса заявки или задачи, оставленных комментариях и согласованиях. Также реализована возможность создавать встречи напрямую из системы Naumen с фиксацией протокола, что позволяет эффективнее координировать действия команд и документировать ключевые договоренности.

Созданная с помощью Naumen Service Desk база данных конфигурационных единиц упрощает управление ИТ-ресурсами, оценку нагрузки на объекты инфраструктуры, а также ускоряет решение инцидентов.

«Благодаря переходу на Naumen мы не только импортозаместили ключевые ИТ-инструменты, но и повысили эффективность взаимодействия между сервисными и проектными командами. Система одного окна учитывает запросы пользователей и помогает быстрее решать задачи и реализовывать доработки услуг, которые учитываются «СберКорус» для клиентских потребностей», ‒ отметили в пресс-службе «СберКорус».

«Связка продуктов Naumen Service Desk и Project Ruler позволила объединить сервисные и проектные процессы в единый конвейер создания ценности, с полной адаптацией под бизнес-задачи клиента. Мы перевели деятельность по созданию и развитию ИТ-инфраструктуры компании в один цифровой цикл — от планирования доработок до исполнения, обеспечив максимальную прозрачность и скорость на каждом его этапе», — сказал Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen.