КАО «Азот» создает единую среду для сервисного обслуживания и проектной работы на базе решений Naumen

Производственное предприятие КАО «Азот» внедрило единый инструмент сервисного обслуживания и управления проектной деятельностью на базе Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Связка российских продуктов заменила зарубежную систему ManageEngine ServiceDesk Plus и позволила эффективно обрабатывать более 2,4 тыс. заявок ежемесячно. Проект выполнен за 2,5 месяца.

Благодаря переходу на Naumen Service Desk предприятие произвело реинжиниринг каталога услуг, сделав его более понятным. Для пользователей системы была введена единая форма подачи заявок по ИТ-услугам. Каждая услуга закреплена за определенной командой исполнителей. Заявки автоматически распределяются системой по закрепленным за ней специалистам.

В системе настроены дашборды, которые отображают ключевые показатели работы ИТ-подразделения. Руководителю доступен дашборд со статистикой по всему Управлению или отдельному сотруднику в режиме реального времени. Для сотрудников предусмотрены аналогичные дашборды, только с персональными метриками.

С помощью Naumen Service Desk выполнена инвентаризация ИТ-оборудования, устройства промаркированы QR-кодами.

Интеграция с системой Naumen Project Ruler позволила организовать единую среду для работы специалистов, которые участвуют во внутренних проектах предприятия и ИТ-поддержке. При этом переключаться между системами для решения заявок, связанных с проектными задачами, не требуется.

Реализован учет трудозатрат для утилизации времени на выполнение заявок и проектных задач. Интеграция с системой контроля управления доступом позволила отображать время присутствия сотрудника на рабочем месте.

Предприятие продолжает развитие системы, планируя сделать ее единственным инструментом работы ИТ-подразделения. Так, в ближайших планах — создание базы знаний с документацией и инструкциями, внедрение и развитие процессов управления лицензиями.

«Продукт Naumen Service Desk отвечает всем нашим требованиям: входит в реестр отечественного ПО, имеет базу знаний, учет техники, модуль ведения проектов, учет лицензий и имеет гибкие настройки», — отметила Мария Суханова, начальник управления информатизации и связи КАО «Азот».

«Система дает возможности быстрого старта и основана на современном стеке технологий. Эти факторы были решающими при выборе», — отметила Анастасия Яковлева, аналитик группы разработки приложений КАО «Азот».

«С помощью связки продуктов Naumen создана единая система для обработки обращений и управления проектной деятельностью в ИТ-подразделении — Управлении информатизации и связи. Быстрые сроки внедрения подтверждают широкие возможности нашей low-code-платформы, которая выступает удобным инструментом для решения практически любых задач ИТ и не только», — сказал Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen.