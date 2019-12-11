«Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов

3534

Невзирая на приказы Минкомсвязи и директиву Правительства о переходе российских госкомпаний преимущественно на отечественный софт, инжиниринговая «дочка» «Газпрома» по всем признакам остановила активно до этого развивавшийся процесс импортозамещения и внедрения «санкционно независимых» продуктов и закупила серверное и офисное зарубежное ПО на 290 млн руб.

Конец импортозамещения

Как выяснил CNews, дочерняя структура «Газпрома», «Газпром проектирование» осуществила масштабную закупку ПО Microsoft, на этапе подготовки которой работы лишился ряд ее сотрудников, занимавшихся внедрением импортонезависимых решений и разработкой собственного софта на базе свободных программных продуктов.

Два источника CNews, знакомые с ситуацией в инжиниринговой компании, сообщили, что накануне рассматриваемой закупки в организации неким образом «изменилась политика» в отношении используемого софта. В течение августа-октября 2019 г. руководство компании вынудило в полном составе уволиться сотрудников проекта по разработке решений с использованием языка JavaScript, диспетчера сообщений Apache Kafka, ОС Linux и СУБД PostgreSQL.

По словам собеседников редакции, команда из четырех человек успела создать систему ведения технического архива, которая дошла до стадии опытной эксплуатации, но внедрена в итоге не была. Сотрудникам дали понять, что остаться в компании им не удастся и компенсировали неудобства двумя дополнительными окладами за «добровольное» увольнение.

Помимо них из «Газпром проектирования» также под давлением ушел человек, поддерживавший импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Под его руководством в администрации компании и четырех ее филиалах были развернуты свободные кластеры виртуализации oVirt (пока продолжают работать, но предположительно будут заменены на MS Hyper-V и решения VMWare), на открытом продукте Samba4 запущен домен на 5 тыс. пользователей для имитации на Linux-ПК ПО Windows (домен пока работает, но видимо будет заменен на Windows-AD), развернута центральная почтовая система на Linux (Sendmail плюс Cyrus-IMAP на 2 тыс. пользователей; продолжает работать, но вероятно для ее замены в рамках рассматриваемой закупки куплен Microsoft Exchange).

«Газпром проектирование» купил импортное ПО на 290 млн. При закупке уволены специалисты, которые разрабатывали свое

Под началом этого сотрудника все задействованные в компании приложения «1С» были переведены на СУБД PostgreSQL, а часть из них, например «Документооборот», стали использовать также и сервер приложений на Linux (судя по номенклатуре закупки Microsoft, ожидается обратная миграция на MS SQL и Windows).

Кроме того, в петербургских структурных подразделениях «Газпром проектирования» (около 1000 человек) был развернут сервер IP-телефонии на свободном решении Astresk, организованы каналы связи между филиалами на Linux с российской криптографией OpenVPN-ГОСТ, а также запущено множество вспомогательных систем (резервное копирование, прокси и пр.) на свободном ПО Alfresco, Redmine, Mediawiki.

Источник CNews полагает, что компания в течение продолжительного времени шла к тому, чтобы процесс проектирования строился преимущественно (хотя и не полностью) на «санкционно независмых» решениях. «Теперь вся серверная инфраструктура будет намертво прибита к Microsoft», — заключает он.

Насколько известно источникам CNews, подыскивать упомянутым сотрудникам (все они работали в службе информационно-управляющих систем) кого-либо на замену работодатель не стал. По линии создания собственного ПО в «Газпроме проектировании» предположительно осталась только разработка решений на основе продуктов фирмы «1С».

Закупка Microsoft

Тендер в формате открытого конкурентного отбора в электронной форме инжиниринговая компания «Газпром проектирование» запустила 30 октября 2019 г. Начальная цена договора была выставлена на уровне 299,5 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 7 ноября. По истечении этого срока конкурсная комиссия заказчика констатировала поступление только одной заявки.

В итоговом протоколе «Газпром проектирование» не стал, как это обычно принято у компаний с госучастием, признавать тендер несостоявшимся (чистая формальность; на итоговое решение, как правило, не влияет), а просто определил победителем единственного участника с ценовым предложением в 288,7 млн руб.

Именно на эту сумму 25 ноября 2019 г. и был подписан договор — с АО «Софтлайн трейд», юрлицом известного российского ИТ-интегратора Softline, действующего в полусотне стран мира. Госзакупки компания преимущественно осуществляет именно через это акционерное общество. Финальная версия договора была размещена на сайте госзакупок 5 декабря.

В пресс-службах «Газпрома» и «Газпром проектирования» не смогли прокомментировать CNews данную закупку в течение 13 дней, не ответив на вопрос, проводился ли перед закупкой анализ российских решений, которые могли бы стать для заказчика импортозамещающей альтернативой ПО Microsoft.

Что за ПО Microsoft было закуплено

Как следует из техзадания тендера, размещенного на сайте госзакупок, госкомпания намеревается обзавестись тысячами продуктов Microsoft, включая 4690 офисных пакетов Office, 1000 СУБД Access, 12 СУБД SQL Server версии Enterpriseи 76 версии Standar, 1461 клиентскую ОС Windows Pro, 33 почтовыхпрограммы Exchange Server, 708 серверных ОС Core Infrastructure Server двух типов.

Также номенклатура поставки включает 1400 лицензий на ПО удаленного доступа к технологии виртуализации Windows Remote Desktop Server и 4690 лицензий клиентского доступа к базовым серверным продуктам Microsoft, составляющим инфраструктуру предприятия, CoreCAL.

Курса на импортозамещение в госкомпаниях никто не отменял

В контексте описанной ситуации стоит напомнить, что еще 20 сентября 2018 г. Минкомсвязи выпустило приказ № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу госкомпаний на преимущественное использование отечественного ПО…».

В соответствии с этими рекомендациями, в 2021 г. 80% операционных систем в госкомпаниях должны быть российского происхождения. Для защитного ПО, в том числе антивирусов, этот показатель составляет 100%, для офисных пакетов, включая текстовые и табличные редакторы — 80%, для браузеров — 100%.

Правила распространяются на компании, в которых участие государства превышает 50%, в том числе на акционерные общества, государственные унитарные предприятия, казенные предприятия, бюджетные учреждения и госкорпорации.

В конце апреля 2019 г. вышел еще один тематический приказ Минкомсвязи, который технически скорректировал рекомендации, оставив неизменной их суть.

Кроме того, в декабре 2018 г. директиву о переходе российских госкомпаний на отечественный софт подписал первый зампред Правительства России Антон Силуанов. Директива была направлена государственным представителям в советах директоров компаний с госучастием, к которым помимо «Газпрома» относятся Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком», «Аэрофлот» и пр.

Согласно директиве, этим компаниям следовало запланировать поэтапный переход на отечественное ПО. Им было предписано собрать по этому вопросу советы директоров, а затем за два месяца подготовить и утвердить план перехода на российский софт до 2021 г.

Был ли в такой план утвержден в «Газпроме», источники CNews сказать затруднились.