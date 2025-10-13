КБ «Панорама» выпустило ГИС «Конструктор» версии 1.5 для ОС «Аврора»

В КБ «Панорама» разработан ГИС «Конструктор» версии 1.5 для отечественной мобильной ОС «Аврора». Новая версия позволяет визуализировать информацию в форматах GeoPackage, Mbtiles и BIR, получаемую как с удаленных сервисов, так и локальных источников. Отображение данных работает на любом уровне детализации пирамиды тайлов, даже если для некоторых уровней информация изначально отсутствует. Для построения карты необходим всего один доступный масштаб – на его основе приложение автоматически генерирует уменьшенные копии или применяет цифровое увеличение изображения. В процессе используются алгоритмы сглаживания, что позволяет повысить четкость и качество визуализации. Все сгенерированные изображения сохраняются в кэше, что значительно ускоряет их последующую загрузку при повторном обращении к тем же данным. Реализована поддержка векторных данных в формате GeoPackage (GPKG). Этот формат объединяет возможности хранения векторных данных, метаданных и атрибутивной информации в одном файле базы данных SQLite.

Доработано взаимодействие с внешними геопорталами. Реализована возможность подключения к WMTS-сервисам с использованием общепринятого формата адресации тайлов. Это упрощает интеграцию с картографическими источниками сторонних систем. Оптимизирован алгоритм обмена данными с внешними порталами при нестабильном соединении. Теперь, если запрашиваемая информация временно недоступна на сервисе, подключение остается активным. Соответствующие записи об ошибочных сетевых запросах добавляются в диагностический протокол. При разрыве соединения (например, из-за слабого канала связи) повторная проверка подключения происходит после интервала, который задается в файле настроек библиотек ГИС-ядра. Это обеспечивает баланс между отказоустойчивостью работы приложения и отправкой лишних сетевых запросов к геопорталам.

Специалистами компании обновлены цифровые классификаторы для создания аэронавигационных карт dfc.rscz и dfc_en.rscz. В новой редакции внесены существенные изменения для повышения детализации и точности аэронавигационных данных. Выполнены этапы по актуализации структуры воздушного пространства, включая обслуживание воздушного движения, ограничения воздушного пространства, маршруты ОВД, поворотные пункты и радионавигационные средства. В них условные знаки слоя «Препятствия» приведены в соответствие с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), добавлены новые объекты в слои «Аэродромная сеть» и «Поворотные пункты и РТС». Кроме того, расширены атрибутивные характеристики для объектов слоя «Маршруты». Эти изменения обеспечивают актуальное представление структуры воздушного пространства, обслуживания воздушного движения, аэродромной сети и препятствий. ГИС поддерживает работу с различными типами цифровых классификаторов, которые определяют организацию и представление пространственных данных. Помимо аэронавигационных, в приложении доступны классификаторы морских карт (s57navy.rscz) и другие специализированные наборы условных знаков. Классификаторы содержат полное описание слоев карты, объектов, их свойств и правил отображения, определяя внешний вид различных объектов на экране и при печати. Актуальные версии наборов условных знаков доступны для скачивания в разделе «Классификаторы».

ГИС «Конструктор» для отечественной мобильной ОС «Аврора» – это набор геоинформационных компонентов на основе кроссплатформенного интерфейса работы с пространственными данными MAPAPI и фреймворка Qt, позволяющий разрабатывать собственные ГИС-приложения для мобильных устройств на базе ОС «Аврора». Визуализация содержимого цифровых карт производится в условных знаках, принятых для топографических, обзорно-географических и различных специальных карт. Геоинформационная система имеет широкие возможности для выполнения расчетов, обеспечения отображения пространственных данных на различных графических устройствах в стандартных и пользовательских системах условных знаков. Основные функции могут выполняться в многопоточном режиме. Поддерживается автоматическая оптимизация используемой оперативной памяти для обработки больших объемов данных (десятки гигабайт) на ограниченных ресурсах (сотни мегабайт).