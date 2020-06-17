Следующее поколение корпоративных СУБД будет с открытым кодом?

Рынок систем управления базами данных — один из самых консервативных в ИТ-отрасли. СУБД — «сердце» ИТ-системы предприятия, без крайней нужды ее не меняют. Поэтому в «старых» системах еще долго будут преобладать проприетарные решения гигантов ИТ-рынка. А вот новые корпоративные системы с большой вероятностью станут базироваться на СУБД с открытым кодом. Именно они наиболее популярны у разработчиков.

Работает. Поэтому «не трогают»

Мир систем управления базами данных кажется неизменным. В течение многих лет одни и те же компании входят в магические квадранты, возглавляют рейтинги по всем значимым показателям. СУБД слишком важны для предприятий, чтобы на них ставить эксперименты с новыми технологиями на уже работающих системах.

В начале 2010-х годов некоторое оживление внесли облака — на диаграмме Gartner видно, что ряд компаний, названия которых заключены в красные рамки, в последнее время добились больших успехов. Это производители «изначально облачных» СУБД, которые за считанные годы смогли резко увеличить принадлежащую им долю рынка.

Однако и лидеры, в первую очередь Microsoft, Oracle и SAP, не упустили тенденцию. Они также делают ставку на облачные версии своих продуктов, зачастую новые возможности появляются именно в этих СУБД.

Ранжирование производителей СУБД по доле рынка

Источник: Gartner, 2019

Поэтому облака, несмотря на то, что облачные СУБД растут опережающими темпами (в 2018 г. соответствующий рынок увеличился, по оценке Gartner, на 18,4%, до $46 млрд, 68% прироста пришлось на облачные системы), пока не внесли радикальных изменений ни в распределение рыночных доходов, ни в картину популярности, рассчитываемую сайтом DB-Engines по количеству упоминаний в поисковых системах и профессиональных соцсетях, предлагаемых вакансий и т. д. В оторвавшихся от других тройке — Oracle и Microsoft SQL Server; компанию им составляет MySQL, открытая СУБД, купленная Oracle «в комплекте» с Sun Microsystems.

Сравнительная популярность СУБД в 2013-2020 гг.

Источник: DB-engines.com, 2020

Однако в ходе цифровой трансформации перед предприятиями возникают новые задачи, которые предприятия решают с помощью новых баз данных. Во-первых, для того, чтобы не перегружать имеющуюся, во-вторых — не для всех современных задач подходят классические реляционные СУБД. Из 836 компаний, опрошенных в 2019 г. компанией Percona, в 92% использовалось более одной СУБД, причем в 89% — две или более СУБД с открытым кодом.

Чаще всего у респондентов Percona были установлены MySQL Community Edition (у 58,7% респондентов), PostgreSQL (46,1%), MariaDB Community Edition (36,1%), Percona Server for MySQL и MongoDB Community Edition (по 34,4%).

Этот опрос не вполне репрезентативен, поскольку около половины респондентов работают в сфере информационных технологий, треть — клиенты самой Percona. Однако некоторое представление о тенденциях на рынке СУБД дает.

Любимые, желанные и ужасные

Следующее поколение корпоративных СУБД с большой вероятностью будет с открытым кодом, полагает колумнист Мэтт Эсей (Matt Asay), сотрудник Amazon Web Services. Этот вывод он сделал из результатов опроса, который провел в 2020 г. сайт Stackoverflow.com среди 65 тыс. разработчиков. В ходе опроса было определено, насколько та или иная технология или продукт «популярны» (каков процент разработчиков, пользующихся этим продуктом уже сейчас), «любимы» (процент тех, кто и в дальнейшем собирается работать с ныне используемым продуктом), «желанен» (процент разработчиков, не работающих с данным ПО, но желающих с ним ознакомиться) и «ужасен» (процент тех, кто хотел бы перестать работать с продуктом, с которым работает сейчас).

На вопросы, связанные с СУБД, ответили почти 42 тыс. профессиональных разработчиков. По популярности не было равных MySQL, с этой СУБД работают 53,5% респондентов. Далее следовали PostgreSQL (38,5%), Microsoft SQL Server (34,8%) SQLite (30,6%) и MongoDB (26,7%). Oracle занял 8 место из 14 (16,3%), IBM DB2 — 13-е (2,9%). Довольно неплохое совпадение с результатами Percona.

СУБД из первой пятерки достаточно известны, относительно небольшое количество работающих с продуктами Oracle и IBM тоже неудивительно, стать разработчиком для этих продуктов не так уж легко. Более показателен, считает Мэтт Эсей, список СУБД, которые попали в категорию «любимых» и «желанных». Ведь именно от присутствия в этих категориях во многом зависит, будут ли те или иные СУБД применять в будущем.

Самые «любимые» и «желанные» СУБД по версии Stackoverflow





Самые «любимые» Самые «желанные» Redis 66,5% MongoDB 19,4% PostgreSQL 63,9% PostgreSQL 15,6% Elasticsearch 58,7% Redis 12,2% MongoDB 56,0% Elasticsearch 12,2%

Источник: Stackoverflow.com, 2020

Пятерки «любимых» и «желанных» совпадают по составу, и в них нет места не только признанным грандам мира СУБД (Microsoft, Oracle, IBM), но и MySQL. Продукты Oracle и IBM заняли два последних места среди «любимых», DB2 — еще и среди «желанных».

Как полагает Мэтт Эсей, именно попадание в эти категории определит судьбу СУБД в ближайшие годы. 3 из самых «любимых» СУБД — с открытым кодом, у MongoDB с лицензированием немного сложнее, однако, уверен Мэтт Эсей, тенденция очевидна, разработчики завтрашнего дня выберут СУБД с открытым кодом.

Популярности PostgreSQL, по его мнению, способствует то, что она дает новую жизнь концепции реляционных СУБД. Кроме того, это по-настоящему открытое решение, развитие которого управляется сообществом, она не принадлежит какой-либо компании. MongoDB, Elasticsearch и Redis, напротив, привнесли на рынок баз данных возможности, которые были недоступны для обычных реляционных СУБД.

Еще одна тенденция, которая будет способствовать проникновению СУБД с открытым кодом на предприятия — упоминавшийся рост популярности облачных СУБД. Например, PostgreSQL запускается в облаках всех трех лидеров облачного рынка — AWS, Microsoft и Google.

Общая картина отношения разработчиков к тем или иным СУБД достаточно выразительна. Но, конечно, надо принимать во внимание, что мечты далеко не всегда сбывается — кому-то придется уйти с любимой системы, у кого-то не получится перейти на СУБД мечты.

Респонденты Stackoverflow — о своем отношении к различным СУБД

Источник: Stackoverflow.com, 2020

Во многом «сбыча мечт» будет определяться развитием рынка СУБД с открытым кодом. Пока оно идет довольно быстро. Как полагают в Gartner, рынок СУБД в 2018 г. (открытых данных за 2019-й пока нет) составил $46 млрд, а его ежегодный рост — 18,4%. Сегмент СУБД с открытым кодом аналитики компании не оценивают, но прогнозируют, что уже в 2022 г. более 70% новых приложений будут разрабатываться с использованием СУБД с открытым исходным кодом. В Percona полагают, что этот сегмент достиг $7-8 млрд (включая доходы облачных провайдеров), а скорость его роста — 40-50% в год.