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Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с отечественной операционной системой AlterOS

АО «НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») завершило тестирование своих продуктов и подтвердило их совместимость с российской операционной системой: платформа виртуализации рабочих столов VeiL VDI и программное обеспечения VeiL Connect могут работать на AlterOS, разработанной ООО «АЛМИ партнер». Это позволит заказчикам эффективно решать задачи по переходу с ОС и платформ виртуализации иностранного производства на отечественные решения. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

VeiL Connect позволяет подключаться к виртуальным рабочим столам с помощью сети Интернет, производить плавный переход на инфраструктуру VDI, благодаря одновременному использованию имеющегося ПК и нового виртуального рабочего стола. Платформа виртуализации рабочих столов Veil VDI обеспечивает подключение к рабочему столу из любой точки сети Интернет без потери качества отображения и времени отклика, предоставляет возможность использования профессиональных графических приложений (САПР, 3D-моделирование).

«Наша компания уделяет особое внимание построению комплексных решений с продуктами российских производителей, – отметил директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи НИИ «Масштаб» Денис Агеев. – Все программное обеспечение изделий внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

AlterOS – российская операционная система для решения широкого спектра прикладных задач, соответствующая всем установленным в России стандартам и представляющая собой комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами.

«Решения НИИ “Масштаб” сочетают в себе все необходимые ИТ-компоненты для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов предприятий различных масштабов, – отметил технический директор ООО «АЛМИ партнер» Станислав Орлов. – Вместе наши продукты представляют собой отличный тандем, обладающий большими возможностями по созданию инфраструктуры для ИТ-систем любой сложности, обеспечению безопасности государственных информационных систем и развитию санкционноустойчивых решений, необходимых для построения независимой ИТ-инфраструктуры в различных сферах».

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ).

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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