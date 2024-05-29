ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения

Производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner (ГК «АЛМИ») и компания «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны среди прочего намерены развивать и продвигать собственные решения для импортозамещения иностранных продуктов, а также сотрудничать с другими компаниями для совместной разработки отечественных импортонезависимых ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители ГК «АЛМИ».

Председатель совета директоров ГК «АЛМИ» Михаил Лебедев и председатель совета директоров компании «Даком М» Денис Агеев поставили подписи под меморандумом о сотрудничестве.

Экосистема продуктов ALMI Partner включает операционную систему (ОС) AlterOS, офисный пакет AlterOffice, систему управления проектами ALMI Project Server, сервер совместной работы и управления контентом и ряд других решений. Основные продукты компании внесены в Единый реестр отечественного ПО, имеют сертификаты ФСТЭК и соответствуют государственным стандартам в области безопасности и защиты данных.

Флагманским продуктом компании «Даком М» является облачная платформа SpaceVM ─ полнофункциональный российский аналог систем серверной виртуализации иностранного производства. SpaceVM позволяет развернуть полноценное частное облако в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов.

Согласно заключенному меморандуму, партнеры будут сотрудничать при реализации программ развития сферы ИТ и поддержки ИТ-компаний. Кроме того, компании намерены развивать и продвигать собственные ИТ-решения для импортозамещения иностранных ИТ-продуктов, а также сотрудничать с другими компаниями для совместной разработки российскихимпортонезависимых ИТ-решений.

«Мы будем обмениваться экспертизой и информацией c партнером, а также совместно заниматься реализацией инициатив, направленных на увеличение количества компаний, использующих российские продукты и решения, а также на рост экспорта отечественного ПО в дружественные страны», ─ сказал Михаил Лебедев, председатель совета директоров ГК «АЛМИ».

«Среди прочего мы сосредоточим усилия на организации мероприятий, направленных на привлечение внимания к программным продуктам и решениям, созданным российскими ИТ-компаниями», ─ отметил Денис Агеев, председатель совета директоров компании «Даком М».

На сегодняшний день российские продукты в области общесистемного и прикладного ПО, виртуализации и облачных технологий становятся все более и более востребованы среди заказчиков самого различного масштаба и отраслей. В данном контексте сотрудничество между ключевыми поставщиками в этих областях должно поспособствовать ускорению перехода клиентов на современные отечественные решения.

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Группа компаний «АЛМИ» основана в 2001 г. и предлагает собственные разработки как альтернативу зарубежным ИТ-решениям. Экосистема продуктов включается в себя операционную систему (ОС) AlterOS, офисный пакет AlterOffice, систему управления проектами ALMI Project Server и сервер совместной работы и управления контентом. Продукты компании соответствуют всем установленным в России стандартам и включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Компания «Алми Партнер» является членом ассоциации «Руссофт» с 2020 г.