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Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM

В рамках технологического сотрудничества специалисты НИИ «Масштаб», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», и представители компании «Индид» провели тестирование на совместимость и корректность работы программных продуктов экосистемы виртуализации Veil и программного комплекса Indeed Access Manager. Положительные результаты испытаний дадут возможность участникам рынка использовать совместные решения компаний.

Продукты экосистемы виртуализации Veil от НИИ «Масштаб» позволяют развернуть корпоративный виртуальный центр обработки данных (ЦОД) всего за несколько часов, поддерживают мгновенное создание и утилизацию до 100 рабочих столов, обеспечивают подключение к рабочему столу из любой точки интернета без потери качества отображения и времени отклика, предоставляют возможность использования профессиональных графических приложений (САПР, 3D-моделирование). ECP Veil и Veil VDI включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП) и могут использоваться не только в частных, но и в ЦОДах государственных органов или предприятий, имеющих особые требования к безопасности.

«Безопасность сегодня является ключевым запросом пользователей. Интеграция продуктов экосистемы виртуализации Veil с платформой Indeed Access Manager стала своевременным ответом на запрос наших заказчиков. Думаю, что совместимость продуктов обеспечит дополнительную защиту платформы управления средой виртуализации», — отметил директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи НИИ «Масштаб» Денис Агеев.

Indeed Access Manager – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий строгую аутентификацию: контроль и управление логическим и сквозным доступом линейных сотрудников к информационным ресурсам компании (двухфакторная аутентификация с использованием биометрии, RFID-карт и др.), Enterprise SSO, компоненты для защиты удаленного доступа, интеграции логического и физического доступа.

«Наша компания большое внимание уделяет технологическому партнерству и совместному построению надежных экосистем. Совместимость продуктов виртуализации Veil и программного комплекса для усиленной аутентификации сотрудников организаций Indeed Access Manager позволит заказчикам не только обеспечить безопасность доступа к своим информационным системам, но и сократить расходы на сопровождение инфраструктуры, а также упростить взаимодействие пользователей с системой многофакторной аутентификации», — отметила директор по развитию бизнеса «Индид» Ольга Попова.

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