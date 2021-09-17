НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры

В Екатеринбурге прошла презентация решений АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» ГК Ростех для построения доверенной облачной инфраструктуры, на базе продуктов экосистемы виртуализации VeiL – платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI, корпоративной облачной платформы ECP VeiL и АПК Гелиос для создания конвергентной инфраструктуры.

В ходе мероприятия участники отметили, что проект «Импортозамещения» в ИТ-сфере с каждым годом набирает обороты. Если раньше большинство решений строилось на основе продукции западных производителей, то в новых условиях, связанных с необходимостью обеспечения требований регуляторов, защиты информации и сохранения санкционной устойчивости, отечественные системы приобретают для заказчиков приоритетное значение.

Российские разработки в области виртуализации становятся наиболее востребованы среди госкомпаний и корпораций. Об этом, а также об особенностях построения защищенных и открытых облачных платформ на базе продуктов экосистемы виртуализации VeiL рассказал директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи АО «НИИ «Масштаб» Денис Агеев.

В основе построения ЦОД лежит платформа виртуализации ECP VeiL, предназначенная для создания виртуализованной инфраструктуры предприятий на базе универсальных серверных платформ с архитектурой x86-64. На базе виртуальных машин ECP VeiL могут функционировать практически все распространённые бизнес-приложения, включая межсетевые экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM и системы документооборота.

Благодаря поддержке ECP VeiL технологии GRID, пользователям предоставляются широкие возможности по решению задач, требующих интенсивной вычислительной обработки: работы «тяжелый приложений», сложного моделирования и создания «виртуальных конструкторских отделов». Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России (ЕРРП).

Виртуализация рабочих столов - тип развертывания ИТ-инфраструктуры, при котором рабочая среда пользователя (операционная система, данные, приложения) отделены от конкретного физического устройства. Платформа VeiL VDI позволяет создавать рабочие столы пользователей в виртуальных машинах, размещенных на выделенных серверах, а не на персональных компьютерах. Подключение к виртуальным рабочим столам осуществляется с недорогих и низкопроизводительных тонких клиентов.

«Рост спроса на импортозамещение со стороны ключевого заказчика российского ИТ-рынка — государства — стимулирует бизнес к созданию комплексных решений, и в этом процессе активно участвует АО «НИИ «Масштаб», уделяя большое внимание качеству совместной работы платформы ECP VeiL с отечественными продуктами, обеспечению их встречной или бесконфликтной работы», - отметил директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи АО «НИИ «Масштаб» Денис Агеев.