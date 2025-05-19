ИТ-маркетплейс Market.CNews представляет рейтинг «Платформы VDI для работы с системами автоматизированного проектирования (САПР)». Аналитики сравнили функциональные возможности вендоров услуги.

Market.CNews опубликовал рейтинг платформ VDI для работы с САПР

Market.CNews публикует обзор решений российских вендоров, предоставляющих технологию удаленного запуска графикоемких САПР-приложений (таких как CAD/CAM/CAE-приложения и технологии информационного моделирования) на базе виртуальных графических процессоров (vGPU).

Технология ускорения графики, обеспечивающая разделение ресурсов одного GPU между несколькими виртуальными компьютерами, изначально проектировалась компанией Nvidia для эффективной обработки параллельных задач, связанных с графическими вычислениями. Технологии vGPU предоставляются такими компаниями, как AMD, Intel, однако наиболее популярным и зрелым решение является решение от Nvidia. Санкционные ограничения не позволяют использовать технологию Nvidia Grid, но большинство российских вендоров используют альтернативные варианты (например FreeGRID), которые предусматривают возможность запуска ресурсоемких приложении в облаке и доступа к ним через удаленные рабочие столы без необходимости лицензионных отчислений.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

В рейтинге учтены следующие критерии:

Использование технологии Nvidia GRID без лицензионных ограничений компании Nvidia Настройка параметров ограничения количества кадров для выделенных виртуальным машинам vGPU Наличие собственного (проприетарного) специализированного сетевого протокола подключения пользователя к удаленному рабочему столу Использование проприетарных механизмов для обеспечения отказоустойчивости и предотвращения единой точки отказа Проприетарные методы балансировки трафика данных в вашей платформе VDI Управление через единый интуитивно-понятный графический интерфейс Комплекс специальных проприетарных технологий для создания виртуальных конструкторские бюро на основе платформы VDI Безопасное подключение пользователей к VDI из внешних сетей Решение/продукт для улучшения взаимодействия пользователя с ВМ и автоматизации технологических процессов Автоматизация развертывания удаленных рабочих мест Реализация одновременного подключения пользователей к физическим и виртуальным машинам через VDI Объединение нескольких физических или виртуальных портов в одну логическую группу с единым шаблоном конфигурации

Помимо этого, также учитывалась возможность организации виртуальных рабочих столов пользователям по схеме On-Premise, либо как сервис (VDIaaS).

Лидеры рейтинга

Лидер рейтинга «Платформы VDI для работы с системами автоматизированного проектирования (САПР)» — компания «ДАКОМ М», набравшая максимально возможное количество баллов. Важное преимущество вендора — наличие специализированного сетевого протокола собственной разработки.

Топ вендоров платформ VDI для работы с САПР Место Название компании Название платформы Сумма баллов 1 ДАКОМ М Space VDI 170 2 Иридиум Динамический VDI 160 3 Ред Софт Ред Виртуализация 145 3 Увеон Термидеск VDI 145 3 VK Tech Cloud Desktop 145

Источник: Market.CNews. Полная версия

Второе место у компании «Иридиум» с решением «Динамический VDI» на основе собственной платформы виртуализации.

На третьей позиции с одинаковым количеством баллов находятся компании «Ред Софт» («Ред Виртуализация»), «Увеон» (Термидеск VDI) и VK Tech (Cloud Desktop).

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Оценка Наличие собственного (проприетарного) специализированного сетевого протокола подключения пользователя к удаленному рабочему столу 30 баллов Использование технологии Nvidia GRID без лицензионных ограничений компании Nvidia 15 баллов Настройка параметров ограничения количества кадров для выделенных виртуальным машинам vGPU 15 баллов Комплекс специальных проприетарных технологий для создания виртуальных конструкторские бюро на основе платформы VDI 15 баллов VDI On-Premise 15 баллов Использование проприетарных механизмов для обеспечения отказоустойчивости и предотвращения единой точки отказа 10 баллов Проприетарные методы балансировки трафика данных в вашей платформе VDI 10 баллов Управление через единый интуитивно-понятный графический интерфейс 10 баллов Безопасное подключение пользователей к VDI из внешних сетей 10 баллов Решение/продукт для улучшения взаимодействия пользователя с ВМ и автоматизации технологических процессов 10 баллов Автоматизация развертывания удаленных рабочих мест 10 баллов Реализация одновременного подключения пользователей к физическим и виртуальным машинам через VDI 10 баллов Объединение нескольких физических или виртуальных портов в одну логическую группу с единым шаблоном конфигурации 10 баллов VDIaaS 5 баллов

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