ИТ-маркетплейс Market.CNews представляет рейтинг «Платформы VDI для работы с системами автоматизированного проектирования (САПР)». Аналитики сравнили функциональные возможности вендоров услуги.
Market.CNews публикует обзор решений российских вендоров, предоставляющих технологию удаленного запуска графикоемких САПР-приложений (таких как CAD/CAM/CAE-приложения и технологии информационного моделирования) на базе виртуальных графических процессоров (vGPU).
Технология ускорения графики, обеспечивающая разделение ресурсов одного GPU между несколькими виртуальными компьютерами, изначально проектировалась компанией Nvidia для эффективной обработки параллельных задач, связанных с графическими вычислениями. Технологии vGPU предоставляются такими компаниями, как AMD, Intel, однако наиболее популярным и зрелым решение является решение от Nvidia. Санкционные ограничения не позволяют использовать технологию Nvidia Grid, но большинство российских вендоров используют альтернативные варианты (например FreeGRID), которые предусматривают возможность запуска ресурсоемких приложении в облаке и доступа к ним через удаленные рабочие столы без необходимости лицензионных отчислений.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
В рейтинге учтены следующие критерии:
- Использование технологии Nvidia GRID без лицензионных ограничений компании Nvidia
- Настройка параметров ограничения количества кадров для выделенных виртуальным машинам vGPU
- Наличие собственного (проприетарного) специализированного сетевого протокола подключения пользователя к удаленному рабочему столу
- Использование проприетарных механизмов для обеспечения отказоустойчивости и предотвращения единой точки отказа
- Проприетарные методы балансировки трафика данных в вашей платформе VDI
- Управление через единый интуитивно-понятный графический интерфейс
- Комплекс специальных проприетарных технологий для создания виртуальных конструкторские бюро на основе платформы VDI
- Безопасное подключение пользователей к VDI из внешних сетей
- Решение/продукт для улучшения взаимодействия пользователя с ВМ и автоматизации технологических процессов
- Автоматизация развертывания удаленных рабочих мест
- Реализация одновременного подключения пользователей к физическим и виртуальным машинам через VDI
- Объединение нескольких физических или виртуальных портов в одну логическую группу с единым шаблоном конфигурации
Помимо этого, также учитывалась возможность организации виртуальных рабочих столов пользователям по схеме On-Premise, либо как сервис (VDIaaS).
Лидеры рейтинга
Лидер рейтинга «Платформы VDI для работы с системами автоматизированного проектирования (САПР)» — компания «ДАКОМ М», набравшая максимально возможное количество баллов. Важное преимущество вендора — наличие специализированного сетевого протокола собственной разработки.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Второе место у компании «Иридиум» с решением «Динамический VDI» на основе собственной платформы виртуализации.
На третьей позиции с одинаковым количеством баллов находятся компании «Ред Софт» («Ред Виртуализация»), «Увеон» (Термидеск VDI) и VK Tech (Cloud Desktop).
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.