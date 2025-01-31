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GPU vGPU virtual Graphics processing unit виртуальные графические процессоры



31.01.2025 Более 700 застройщиков в России могут свободно использовать Nvidia GRID благодаря технологии FreeGRID 1
09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
18.12.2024 Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру? 1
14.11.2024 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

 1
09.08.2024 Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга» 2
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации 1
23.11.2023 Алина Жигалова, ITGLOBAL.COM: Мы одними из первых предложили облачные видеокарты NVIDIA A800 с объемом памяти 80 Гб 1
03.10.2023 Максим Березин: В 2023 году мы сделаем три больших технологических шага, чтобы оторваться от ближайших преследователей 1
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? 1
14.09.2022 План Intel по вывозу российских айтишников провалился. Их переманила экс-«дочка» Сбербанка 1
02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса 1
29.06.2021 Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных 1
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций 1
10.09.2019 VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения 1
06.09.2018 VMware представила обновления VMware Workspace ONE 1
21.05.2018 Red Hat представила новую версию платформы виртуализации Virtualization 4.2 2
22.05.2017 Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете 1
04.02.2016 DataLine запустила новый сервис — виртуальные рабочие места для 3D-проектирования 1
27.05.2015 Виртуализация превращается в программно-определяемое «все» 1
11.02.2015 Nvidia GRID позволяет повысить продуктивность учебного процесса 1
03.02.2015 Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU 1
27.08.2014 VMware унифицирует управление контентом, мобильными и настольными системами при помощи Workspace Suite 2
27.08.2014 Совместное решение VMware, Nvidia и Google оптимизирует производительность виртуальных графических приложений 1
17.12.2013 Иван Орлов - САПР в частном облаке предоставляет новые возможности для проектировщиков 1
25.10.2013 Citrix выпустил XenDesktop 7.1 с поддержкой Windows Server 2012 R2 и Windows 8.1 1
23.05.2013 Nvidia GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах для пользователей XenDesktop 7 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

GPU и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3498 18
Broadcom - VMware 2364 15
Citrix Systems 813 7
Intel Corporation 12202 5
Dell EMC 5032 4
Cisco Systems 5116 4
Microsoft Corporation 24642 4
Dell Technologies - Dell Computer 2137 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Google LLC 11791 3
8237 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 2
Autodesk 609 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Red Hat 1306 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 19 2
Broadcom - VMware End-User Computing 26 2
МСК Групп - Даком М 63 2
Orion soft - Орион софт - 108 2
Softline - Софтлайн 2824 1
Ростелеком 9715 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Amazon Inc - Amazon.com 3001 1
Yandex - Яндекс 7372 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
HP Inc. 5689 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Check Point Software Technologies 760 1
Oracle Corporation 6698 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
SAS Institute 972 1
Крок - Croc 1777 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 1
Газпром ПАО 1342 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
BMW Group 447 1
Tesla Motors 397 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Lockheed Martin 756 1
AECOM 10 1
Меркури - Mercury 213 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2747 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 20
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 18
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6106 17
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1437 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2663 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4611 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13946 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 9
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 536 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5324 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5020 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11975 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1599 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6576 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7404 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 458 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1537 4
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 365 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 899 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3867 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5725 3
Nvidia GRID vGPU 50 12
Microsoft Windows 15686 7
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 7
Autodesk AutoCAD 337 5
Broadcom - VMware vSphere 555 4
Dassault Systemes - SolidWorks 120 4
Nvidia Tesla GPU 156 3
Google Chromebook - Google Хромбук 234 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 3
Citrix XenDesktop 98 3
МСК Групп - Даком М - FreeGRID 8 2
Red Hat Ansible 104 2
Linux OS 9972 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 2
Microsoft Azure 1409 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4460 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 73 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services (VCF) 63 2
Adobe Photoshop 764 2
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 2
Nvidia Quadro GPU 155 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 207 2
Citrix XenServer 94 2
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 2
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 2
OpenNebula 39 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 110 2
Red Hat oVirt 42 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 2
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 99 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 49 2
МСК Групп - Даком М - Space VDI 27 2
Шатов Сергей 5 2
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
Самойлов Юрий 74 1
Березин Максим 112 1
Свиридов Владимир 28 1
Бородачев Дмитрий 8 1
Халяпин Сергей 82 1
Степанюк Михаил 68 1
Гузовский Денис 68 1
Корнеев Сергей 84 1
Василенко Александр 90 1
Ловцкий Константин 2 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Урусов Виктор 128 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
Орлов Иван 5 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Лебедев Павел 34 1
Карпицкий Олег 70 1
Мухин Денис 23 1
Ерофеев Максим 12 1
Кузнецов Артем 12 1
Эпов Дмитрий 1 1
Рыбенков Дмитрий 1 1
Хапов Игорь 1 1
Лысенко Георгий 3 1
Тульский Родион 4 1
Денисенко Елена 2 1
Жигалова Алина 11 1
Сергеева Наталья 39 1
Sengupta Caesar - Сенгупта Цезарь 1 1
Frieberg Erik - Фриберг Эрик 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1668 1
Казахстан - Республика 5539 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 415 1
Нидерланды - Амстердам 608 1
Россия - СФО - Новосибирск 4307 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3110 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2672 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 1
США - Калифорния 4631 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1315 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 677 1
США - Аризона 516 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2357 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5429 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6142 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1210 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 2
Аудит - аудиторский услуги 2670 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 389 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 889 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
VAD - Value Added Distribution 98 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3130 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 257 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 677 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5125 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
Gartner - Гартнер 3558 1
Frost & Sullivan 203 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 29 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 68 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
VMworld 29 1
Старкон 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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