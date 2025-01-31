GPU vGPU virtual Graphics processing unit виртуальные графические процессоры
- GPU-computing - GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units
Неспециализированные вычисления на графических процессорах
- GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор
- HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель
GPU и организации, системы, технологии, персоны:
|Шатов Сергей 5 2
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
|Самойлов Юрий 74 1
|Березин Максим 112 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Бородачев Дмитрий 8 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Гузовский Денис 68 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Василенко Александр 90 1
|Ловцкий Константин 2 1
|Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
|Урусов Виктор 128 1
|Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
|Орлов Иван 5 1
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
|Лебедев Павел 34 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Мухин Денис 23 1
|Ерофеев Максим 12 1
|Кузнецов Артем 12 1
|Эпов Дмитрий 1 1
|Рыбенков Дмитрий 1 1
|Хапов Игорь 1 1
|Лысенко Георгий 3 1
|Тульский Родион 4 1
|Денисенко Елена 2 1
|Жигалова Алина 11 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Sengupta Caesar - Сенгупта Цезарь 1 1
|Frieberg Erik - Фриберг Эрик 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
|Gartner - Гартнер 3558 1
|Frost & Sullivan 203 1
|Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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