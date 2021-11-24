T1 Cloud вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews

Облачный провайдер T1 Cloud вошел в топ-10 рейтинга «Крупнейшие поставщики услуг IaaS» - 2021. Аналогичную позицию компания занимала по итогам рейтинга прошлого года.

Доля IaaS в совокупной выручке T1 Cloud в 2020 г. составила 81% и превысила 796 млн руб. Общая выручка в 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом выросла на 10%.

Как следует из обзора рейтинга, рекордные темпы роста российского рынка IaaS сохраняются шестой год подряд. Пандемия способствовала усилению тренда миграции в облака в 2020 г. При этом определяющей тенденцией для облаков станут быстро растущие инвестиции крупного бизнеса в IaaS и PaaS, а среди крупных корпораций с госучастием тренд в ближайшие годы будет особенно ярко выражен.

T1 Cloud продолжает совершенствовать собственную виртуальную инфраструктуру. В частности, облачный провайдер обновил платформу для управления IaaS до версии VMware vCloud Director 10. В 2021 г. T1 Cloud представил рынку такие новые сервисы как GPUaaS (GPU as a Service) для быстрого решения задач, задействующих нейросети, машинное обучение и искусственный интеллект; сервис «Кластеры K8S по запросу» для разработчиков; платформу безопасной разработки «T1 SDP» и лабораторию для тестирования инструментов DevSecOps на базе виртуальной среды T1 Cloud.

По итогам 2020 г. количество клиентов T1 Cloud увеличилось на 35% в сравнении с предшествующим годом, в основном за счет ИТ-компаний, ритейла и промышленного сектора. Облачный провайдер сохранил сильные позиции благодаря появлению новых крупных и средних игроков, перешедших в облако с собственных мощностей. Увеличение объема ресурсов заказчиками и расширение сотрудничества в рамках других сервисов также способствовало положительной динамике. В планах T1 Cloud – расширение портфеля облачных услуг, соответствующих запросам бизнеса и опережающих их.