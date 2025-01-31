Более 700 застройщиков в России могут свободно использовать Nvidia GRID благодаря технологии FreeGRID

Более 26% российских застройщиков, активно применяющих технологии информационного моделирования (BIM), могут снова использовать гридовые карты Nvidia. Это стало возможным благодаря инновационной технологии FreeGRID разработки «Даком М», позволяющей обойти санкционные ограничения, наложенные на лицензии Nvidia. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на конец III квартала 2024 г. в России работало порядка 2700 застройщиков. Необходимо также отметить рост количества застройщиков и увеличение квадратных метров возводимого жилья. Годовой прирост составляет 16,5 %. В то же время, согласно данным ДОМ.РФ на III квартал 2024 г., 26% от общего числа строительных компаний начали применять технологии информационного моделирования на этапах проектирования или строительства. Это означает, что более 700 застройщиков сегодня активно используют BIM-технологии. Данный процесс демонстрирует рост цифровизации в строительной отрасли.

Технологии Nvidia GRID позволяют застройщикам сократить затраты на оборудование, обеспечивая совместное использование мощных видеокарт между архитекторами и проектировщиками. Это делает работу с BIM, 3D-моделированием и визуализацией более доступной и эффективной, особенно с учетом того, что стоимость одной такой видеокарты может достигать 3 млн руб. Однако после введения санкций в 2022 г. Nvidia прекратила продажи и продление лицензий в России, что ограничило доступ к виртуальным графическим процессорам (vGPU). Это усложнило работу с BIM и затруднило выполнение высокоточных проектов, повышая нагрузку на бюджет застройщиков.

Российская технология FreeGRID от «Даком М» позволяет использовать виртуальные графические процессоры (vGPU) без лицензий Nvidia, что особенно актуально в текущих условиях. FreeGRID на базе SpaceVM дает возможность запускать ресурсоемкие приложения в облаке и работать с ними через удаленные рабочие столы, значительно снижая затраты на оборудование.

Однако использование технологий Nvidia GRID в России стало невозможным после введения санкций и прекращения компанией Nvidia продажи и продления лицензий для наших пользователей в июле 2022 г. Это ограничение затруднило доступ застройщиков к необходимым инструментам для работы с виртуальными графическими процессорами (vGPU), что негативно сказалось на их способности эффективно использовать BIM-технологии.

Технология FreeGRID предоставляет возможность использования vGPU без необходимости приобретения лицензий Nvidia, что особенно актуально в условиях санкционной политики. FreeGRID на базе SpaceVM позволяет запускать ресурсоемкие приложения в облаке и получать доступ к ним через удаленные рабочие столы на обычных компьютерах, что значительно снижает затраты на оборудование.

С 1 июля 2024 г. строительная отрасль России перешла на обязательное внедрение технологий информационного моделирования в долевом строительстве. Что создает дополнительные требования к работе застройщиков. Использование технологии FreeGRID поможет более 700 застройщикам их реализовать. Кроме того это открывает новые горизонты для проектных и конструкторских компаний, а также для разработчиков мультимедиа и контента, обеспечивая оптимальный доступ к специализированным приложениям, требующим значительных вычислительных мощностей.