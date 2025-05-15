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Балицкий Антон
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|«Росэл» масштабирует систему виртуализации ECP VeiL 1
|11.09.2024
|НИИ «Масштаб» заключил дистрибьюторский договор с группой компаний «Даком» 1
Балицкий Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 1
|Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 60 1
|Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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