«Росэл» обновил систему виртуализации для цифровой инфраструктуры промышленных предприятий

Холдинг «Росэл» обновил корпоративную облачную платформу для оптимизации вычислительных ресурсов предприятий ECP VeiL до версии 5.2.0. Благодаря этому повысились стабильность, производительность и удобство работы с виртуальной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

В ECP VeiL была добавлена возможность подключения нескольких логических устройств (LUN) в сетях хранения данных к узлам кластерного транспорта. Кроме того, улучшены механизмы монтирования разделов с кластерной файловой системой GFS2, которая позволяет нескольким узлам кластера виртуализации работать с общим файловым пространством.

Особое внимание в новой версии уделено процессу развертывания системы. Модернизированный инсталлятор минимизирует вероятность возникновения ошибок и устраняет причины непредвиденного завершения процесса. Также специально для новой версии разработан механизм определения статуса внешних сетей, что повышает надежность их эксплуатации.

Улучшения коснулись механизма живой миграции: теперь система включает улучшенный модуль, контролирующий перемещение виртуальных машин. Это исключает риск их дублирования на разных узлах кластера. Дополнительно модернизирован пользовательский интерфейс контроллера вычислительных узлов, включая обновленную страницу авторизации, что ускорило время отклика на действия пользователя.

Система виртуализации ECP VeiL разработана НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» (входит в «Росэл»).

«Комплекс технологических усовершенствований обновления 5.2.0 усилит надежность и производительность системы. Это следующая ступень к созданию максимально стабильной и удобной среды для виртуализации корпоративной ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей эффективное распределение вычислительных ресурсов для широкого спектра бизнес-приложений, включая системы сетевой безопасности, что сегодня, в эпоху киберугроз, является особенно важным», – отметил генеральный директор АО «НИИ «Масштаб» Антон Балицкий.

ECP VeiL предназначена для установки на аппаратные платформы с распространенной архитектурой x86-64, что обеспечивает эффективное портирование и совместимость с большинством отечественного оборудования. На данный момент успешное функционирование платформы подтверждено на серверах Yadro, Aquarius, «Булат», Graviton, Delta Computers, Kraftway, РАМЭК-ВС и других производителей.