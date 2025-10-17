«Росэл» внедрит технологии ИИ в систему виртуализации ECP VeiL

Холдинг «Росэл» планирует модернизировать систему виртуализации ECP Veil за счет внедрения технологий машинного обучения. Это позволит отечественной программно-аппаратной платформе более эффективно распределять вычислительные ресурсы между виртуальными машинами. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Система виртуализации ECP VeiL предназначена для установки на аппаратные платформы с распространенной архитектурой x86-64. Комплекс обеспечивает централизованное управление развернутой виртуальной инфраструктурой и визуализацию цифрового пространства.

В основе планируемой модернизации лежит применение алгоритмов искусственного интеллекта. Они будут автоматически распределять процессорное время, оперативную память, дисковое пространство и сетевые каналы между виртуальными машинами пользователей. Такой подход позволит избежать перегрузки реальных серверов.

Платформа ECP VeiL разработана НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэл»). Сейчас специалисты института разрабатывают систему прогнозирования изменения нагрузки в инфраструктуре этого комплекса. Она будет состоять из модулей сбора и анализа данных, проверки решений и управления, которые смогут заранее оптимизировать использование вычислительных мощностей, что повысит энергоэффективность дата-центров.

«Внедрение технологий искусственного интеллекта позволит вывести управление вычислительными ресурсами на новый качественный уровень: формируемая таким образом информационная инфраструктура будет более устойчивой и безопасной. Причем все это – без непосредственного участия оператора», – отметил генеральный директор НИИ «Масштаб» Антон Балицкий.