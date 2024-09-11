Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

НИИ «Масштаб» заключил дистрибьюторский договор с группой компаний «Даком»

Российский разработчиков программного обеспечения — группа компаний «Даком» (бренд Space) стала официальным дистрибьютором платформы виртуализации ECP VeiL SE с сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия разработки НИИ «Масштаб». Сотрудничество в этом направлении позволит в значительной мере удовлетворить возросший спрос на системы виртуализации, а также будет способствовать реализации стратегии цифрового суверенитета отечественных компаний. Об этом CNews сообщили представители «Даком».

Сегодня многим компаниям необходимы системы виртуализации с сертификатом ФСТЭК для соответствия требованиям регуляторов. Группа компаний «Даком», став официальным дистрибьютором платформы виртуализации ECP VeiL SE с сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия, создает условия для удовлетворения этого спроса и расширяет пакет предложений для своей обширной сети потенциальных клиентов, включая самых взыскательных заказчиков, для которых наличие сертификата ФСТЭК является критичным.

«Мы рады, что ECP VeiL SE станет доступен еще более широкому кругу российских компаний и организаций, которые стремятся к цифровому суверенитету и укреплению национальной экономики. Наше партнерство с группой компаний «Даком» открывает новые возможности для развития отечественной IT-отрасли и обеспечивает российским предприятиям эффективный доступ к платформе виртуализации ECP VeiL SE, соответствующей высоким стандартам информационной безопасности», — отметил генеральный директор НИИ «Масштаб» Антон Балицкий.

Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro
postgrespro

ECP VeiL SE сертифицирована Федеральной службой по техническому и экспортному контролю по четвертому уровню доверия. Это означает, что она полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к информационным системам предприятий оборонно-промышленного комплекса, государственных учреждений, а также объектов критической инфраструктуры.

«Приверженность стратегии импортозамещения является ключевым приоритетом, направляющим наш бизнес и определяющим долгосрочные решения для ГК «Даком». Среди наших потенциальных заказчиков есть обширный пул компаний, которым требуется виртуализация, сертифицированная ФСТЭК. Мы это учли и в самые кратчайшие сроки предложили решение этой проблемы. Сотрудничество с НИИ «Масштаб» позволяет нам как удовлетворить потребности наших заказчиков, так и укрепить позиции отечественных решений на рынке виртуализации. Одновременно мы обеспечиваем защиту данных на высоком уровне. Мы уверены, что наш альянс с НИИ «Масштаб» станет плодотворным и будет способствовать развитию ИT-отрасли России», — сказал Алексей Метлов, генеральный директор группы компаний «Даком» (экосистема виртуализации Space).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Плановые проверки бизнеса в России могут заменить профилактическими визитами

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России хотят ввести электронную идентификацию для продавцов в интернете

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/