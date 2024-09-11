НИИ «Масштаб» заключил дистрибьюторский договор с группой компаний «Даком»

Российский разработчиков программного обеспечения — группа компаний «Даком» (бренд Space) стала официальным дистрибьютором платформы виртуализации ECP VeiL SE с сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия разработки НИИ «Масштаб». Сотрудничество в этом направлении позволит в значительной мере удовлетворить возросший спрос на системы виртуализации, а также будет способствовать реализации стратегии цифрового суверенитета отечественных компаний. Об этом CNews сообщили представители «Даком».

Сегодня многим компаниям необходимы системы виртуализации с сертификатом ФСТЭК для соответствия требованиям регуляторов. Группа компаний «Даком», став официальным дистрибьютором платформы виртуализации ECP VeiL SE с сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия, создает условия для удовлетворения этого спроса и расширяет пакет предложений для своей обширной сети потенциальных клиентов, включая самых взыскательных заказчиков, для которых наличие сертификата ФСТЭК является критичным.

«Мы рады, что ECP VeiL SE станет доступен еще более широкому кругу российских компаний и организаций, которые стремятся к цифровому суверенитету и укреплению национальной экономики. Наше партнерство с группой компаний «Даком» открывает новые возможности для развития отечественной IT-отрасли и обеспечивает российским предприятиям эффективный доступ к платформе виртуализации ECP VeiL SE, соответствующей высоким стандартам информационной безопасности», — отметил генеральный директор НИИ «Масштаб» Антон Балицкий.

ECP VeiL SE сертифицирована Федеральной службой по техническому и экспортному контролю по четвертому уровню доверия. Это означает, что она полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к информационным системам предприятий оборонно-промышленного комплекса, государственных учреждений, а также объектов критической инфраструктуры.

«Приверженность стратегии импортозамещения является ключевым приоритетом, направляющим наш бизнес и определяющим долгосрочные решения для ГК «Даком». Среди наших потенциальных заказчиков есть обширный пул компаний, которым требуется виртуализация, сертифицированная ФСТЭК. Мы это учли и в самые кратчайшие сроки предложили решение этой проблемы. Сотрудничество с НИИ «Масштаб» позволяет нам как удовлетворить потребности наших заказчиков, так и укрепить позиции отечественных решений на рынке виртуализации. Одновременно мы обеспечиваем защиту данных на высоком уровне. Мы уверены, что наш альянс с НИИ «Масштаб» станет плодотворным и будет способствовать развитию ИT-отрасли России», — сказал Алексей Метлов, генеральный директор группы компаний «Даком» (экосистема виртуализации Space).