«Даком М» подтвердил стабильную работу платформы для виртуализации SpaceVM 6.5.1 и «Ред ОС» 8

Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» провел тесты на совместную работу SpaceVM 6.5.1 и операционной системы «Ред ОС» 8. Обновленная платформа для серверной виртуализации SpaceVM с поддержкой технологии FreeGRID для неограниченного использования технологии Nvidia GRID продемонстрировала стабильную работу с отечественной ОС.

Сотрудничество «Даком М» и разработчика операционной системы «Ред ОС» «Ред Софт» вносит вклад в укрепление цифрового суверенитета страны. Повышая функциональные возможности отечественного стека решений, вендоры делают шаг в сторону высокотехнологичных отраслей, которые сейчас находятся в поиске альтернатив зарубежных продуктов, а также укрепляют позиции российского ИТ на мировых рынках. Это подтверждает усилия вендоров по формированию экосистемы российского ПО и ускоряет процесс перехода российского бизнеса на отечественные разработки.

SpaceVM — комплексная платформа для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. Версия SpaceVM 6.5.1 поддерживает проприетарную технологию компании «Даком М» — FreeGRID, позволяющую использовать возможности аппаратного ускорения и деления графического адаптера видеокарт Nvidia на пользовательские профили без лицензионных ограничений.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux общего назначения для серверов и рабочих станций. Новая версия «Ред ОС» 8 поддерживает пользовательские графические окружения KDE и GNOME, режим киоска, актуальные и LTS-версии ключевых компонентов операционной системы, а также многоверсионность средств разработки.

«Ред ОС» имеет сертификат ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Операционная система может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до первого класса включительно).

«По данным Центра стратегических разработок, ИТ-рынок в России будет в среднем ежегодно расти на 13% в год. Появление нового и развитие уже существующего ПО требует от участников отрасли создания качественных и надежных продуктовых связок. С партнерами мы реализуем долгосрочную стратегию развития совместимости отечественного ПО, что способствует созданию устойчивой и независимой национальной ИТ-инфраструктуры, которая может эффективно функционировать в условиях внешних угроз и санкционных ограничений», — сказал коммерческий директор «Даком М» Максим Ерофеев.

«Увеличение линейки продуктов серверной виртуализации, поддерживаемых нашей операционной системой, помогает развивать курс импортозамещения в России. Кроме того, совместимость российских продуктов помогает нашим заказчикам быстрее отказаться от зарубежных решений в пользу отечественных и тем самым еще больше увеличить импортонезависимость нашей страны», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред Софт».