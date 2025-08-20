SpaceVM прошла тестирование на совместимость с сервером Delta Serval компании Delta Computers

Компания «Даком М», разработчик отечественной платформы виртуализации SpaceVM, совместно с компанией Delta Computers провела тестовые испытания, подтвердившие полную совместимость SpaceVM с высокопроизводительным сервером Delta Serval. Проверки показали стабильную работу всех компонентов, отсутствие сбоев и готовность решения к промышленной эксплуатации в масштабируемых ИТ-инфраструктурах.

Все тестовые сценарии были успешно пройдены, что подтвердило полную совместимость решений на аппаратном и программном уровнях. Во-первых, проверка установки и конфигурации кластерной среды SpaceVM на сервере Delta Serval прошла без ошибок. Во-вторых, проведено базовое тестирование аппаратной части сервера: проверены процессоры, оперативная память и функции IPMI. Это подтверждает совместимость на уровне «железа» и готовность платформы к промышленной эксплуатации.

Особое внимание было уделено работе с файловой системой ZFS. Был успешно создан ZFS-пул на локальных дисках, использован в качестве хранилища для виртуальных машин и протестирован на предмет переноса виртуальных дисков между пулами. Сервер продемонстрировал полную совместимость с Fibre Channel: проверены сценарии создания сетевых блочных хранилищ и прямой проброс LUN в виртуальные машины. Это особенно важно для инфраструктур, использующих SAN-архитектуру.

Тесты работы с виртуальными машинами показали корректное функционирование всех основных функций: установка и запуск гостевых операционных систем для архитектуры x86_64, управление жизненным циклом ВМ (создание, клонирование, запуск, остановка, снимки, восстановление). Наконец, была подтверждена совместимость с графическими ускорителями Nvidia H100, подключенными через GPGPU-платформу Delta Sprut. Проброс GPU-ресурсов в виртуальную машину осуществлялся с помощью технологии freeGRID, разработанной компанией «Даком М».

Все функциональные проверки подтвердили стабильную и надёжную работу SpaceVM на сервере Delta Serval — как в базовых сценариях, так и в продвинутых режимах эксплуатации, включая работу с графическим ускорением и SAN-хранилищами. Результаты испытаний позволяют рекомендовать данную связку для внедрения в критически важные ИТ-инфраструктуры.

«Мы системно развиваем совместимость с отечественными аппаратными платформами, чтобы заказчики могли использовать SpaceVM в любом масштабе — от пилота до продакшена. Тестирование с сервером Delta Serval подтвердило, что наши продукты готовы к самым высоким нагрузкам», — отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM («Даком М»).

«Delta Computers продолжает объединять усилия с ведущими российскими разработчиками ПО для создания комплексных решений в соответствии с потребностями наших заказчиков. Связка Delta Serval и SpaceVM показала отличные результаты по всем критически важным параметрам: производительность, стабильность, работа с GPU и хранилищами. Мы уверены, что решение станет надежной основой для построения высоконагруженных, отказоустойчивых ИТ-инфраструктур», — отметил Максим Терещенко, директор по продажам компании Delta Computers.