Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174607
ИКТ 13592
Организации 10617
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25535
Персоны 74887
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1213
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2625
Мероприятия 850

TLC SSD


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 ITPOD сравнил TLC или QLC накопители и выявил лучший вариант 1
31.05.2024 DатаРу расширила серию СХД «ДатаРу ПС» обновленной моделью с более высокими показателями эффективности 1
10.08.2018 Samsung Electronics запустила производство потребительских SSD с 4-битной ячейкой 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

TLC SSD и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 129 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 29 1
Samsung Electronics 10364 1
Intel Corporation 12300 1
Oracle Corporation 6756 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3308 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 527 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8057 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 186 1
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 66 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1405 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2273 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24650 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 135 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 596 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 678 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4138 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1327 1
DатаРу - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 6 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1362 1
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 1
Авраменко Андрей 4 1
Борняков Илья 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 857 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4122 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153