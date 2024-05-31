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DатаРу расширила серию СХД «ДатаРу ПС» обновленной моделью с более высокими показателями эффективности

«DатаРу», российский вендор технологических решений и сервисов, расширил серию СХД «ДатаРу ПС», представив обновленную модель «ДатаРу ПС 3200». Решение отличается более высокой емкостью и эффективностью. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Обновленная модель «ДатаРу ПС 3200» позволяет использовать твердотельные накопители на основе чипов QLC. Это открывает возможности для значительного прироста емкости. СХД обеспечена четырьмя процессорами Intel Xeon с 64 ядрами (2,1 ГГц) и оперативной памятью объемом 768 ГБ. Устройство выполнено в форм-факторе 2U, а также оснащено двумя контроллерами, работающими в режиме «active-active».

Минимальная конфигурация включает 11 накопителей QLC, позволяя масштабировать инфраструктуру по мере необходимости, вплоть до 5,9 Пбайт эффективной емкости. Возможности интеллектуальной балансировки нагрузки сокращают расходы и повышают эффективность в смешанных кластерах TLC и QLC.

За счет программных улучшений заказчики смогут оптимизировать затраты на электропотребление без потери производительности оборудования. Степень сжатия данных СХД увеличилась на 20%, а эффективное использование ТБ/Вт сократилось на 28%. В среднем коэффициент сжатия составит 5:1.

Решение обеспечивает производительность на уровне корпоративного класса при более низкой стоимости хранения в расчете на 1 Тбайт по сравнению с моделями на базе TLC SSD.

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«Обновленная модель “ДатаРу ПС 3200” станет отличной платформой для критически важных приложений, требующих надежного и отказоустойчивого оборудования. Решение обеспечивает высокий уровень производительности при эффективном увеличении полезной емкости», - сказал Андрей Авраменко, продакт-менеджер по СХД «DатаРу».

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DатаРу — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит оборудование для базовой ИТ-инфраструктуры, а также предоставляет услуги в области консалтинга, сервисной поддержки и облачных сервисов.

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