Акции гигантского российского ретейлера техники пошли под откос. Падение почти на 25% всего за сутки

Акции «М.видео» обвалились почти на 25%. Это произошло на фоне объявления о новой допэмиссии. Над акционерами висит риск колоссального размытия долей — почти в 10 раз.

Минус четверть

Акции российского ретейлера техники и электроники «М.видео» за считанные часы обесценились приблизительно на 25%, пишут «Ведомости». Обвал начался после того, как компания объявила о планах дополнительной эмиссии ценных бумаг 22 сентября. Вопрос был вынесен ее советом директоров на голосование акционеров. Оно пройдет в рамках собрания 13 октября 2025 г.

Как только стало известно о вероятной допэмиссии, акции ПАО «М.видео» на Московской бирже устремились вниз. Приблизительно к 13:30 мск 22 сентября 2025 г. они рухнули сразу на 20%, упав до 63,4 руб. за штуку. После этого биржа сразу приостановила торги бумагами, но лишь временно. В 15:00 мск 22 сентября 2025 г. ценные бумаги стоили уже 57,95 руб. К 18:44 мск того же дня их стоимость немного выросла — до 59,65 руб. Общее падение составило 24,73%.

Всем все выгодно

Как сообщили изданию представители «М.видео», дополнительная эмиссия предоставит «гибкость в выборе оптимальных форматов финансирования», а также даст компании возможность завершить процесс докапитализации на 30 млрд руб. По информации «Ведомостей», у всех действующих акционеров ретейлера будет право воспользоваться преимущественным правом на покупку бумаг.

М.Видео-Эльдорадо Гигантский российский ретейлер продолжает испытывать невероятные по масштабам финансовые трудности

Как сообщал CNews, о начале процесса докапитализации ретейлера на 30 млрд руб. стало известно в середине марта 2025 г. «М.видео» сразу же приступила к выпуску дополнительных 500 млн акций. Завершить процесс планировалось до конца III квартала 2025 г.

Подводные камни

Однако 500 млн новых акций теперь не станут пределом, отмечают опрошенные изданием эксперты. По прогнозам директора по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Андрея Петрова, ожидается размытие долей акционеров. Он уверен, что раз уж предельный лимит размещаемых акций увеличился втрое (с 500 млн до 1,5 млрд шт.), то «степень возможного размытия [долей акционеров] выросла с 3,78 раза до 9,34 раза».

Изменения, которые заметили не все

В день сообщения о допэмиссии акции «М.видео» также заявила, что полностью превратилась в маркетплейс, завершив трансформацию бизнеса. Об этом говорится в Telegram-канале главного исполнительного директора компании Владислава Бакальчука, который ранее был сооснователем Wildberries. CNews писал о его переходе в «М.видео» в августе 2025 г.

«Компания стала полноценным маркетплейсом», — написал Бакальчук.

Редакция CNews также обратила внимание на то, что письма пресс-службы ретейлера с 22 сентября 2025 г. подписываются исключительно как «М.видео». До этого на протяжении нескольких лет стояла подпись «М.Видео-Эльдорадо».

Редакция обратилась к представителям ретейлера с вопросом о причинах этих изменений. «Мы переехали в новый офис "М.Видео. Центр" в понедельник (22 сентября 2025 г. — прим. CNews) и поменяли с понедельник шаблон пресс-релиза на ПАО "М.Видео", так как в преддверии допэмиссии, которую проводит ПАО "М.Видео", важно давать новости именно от публичной компании. В остальном ничего не поменялось», — сообщили CNews представители компании.

Деньги — это важно

«М.видео» сообщала о снижении финансовых результатов. По итогам первой половины 2025 г. ее чистый убыток составил 25,2 млрд руб.

Долговая нагрузка на конец июня 2025 г. была на уровне 165,6 млрд руб., что на 10,4 млрд руб. меньше относительно конца 2024 г.

Продажи «М.видео» (GMV) в первом полугодии 2025 г. упали на 11,9% год к году, составив 217,7 млрд руб. Выручка за отчетный период упала на 15,2% и достигла 171,2 млрд руб.

В компании сообщили изданию, что результаты первых двух кварталов 2025 г. — это следствие общей динамики рынка. В России сократились продажи смартфонов, ноутбуков и ТВ на 22%, 19% и 10% соответственно.