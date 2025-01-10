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«Ростелеком» подвел итоги работы горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников

Цифровые помощники Деда Мороза продемонстрировали значительный рост активности: в 2024 г. они обработали свыше 153 тыс. звонков на горячую линию от детей и взрослых — на 18 тыс. больше, чем в 2023 г. Федеральный проект третий год подряд реализует «Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Количество обращений на федеральный бесплатный номер ежегодно увеличивается, что свидетельствует о растущей популярности сервиса. Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области (8242), Тюменской области (5999), Екатеринбурга и Свердловской области (5665), Краснодарского края (5236), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (3971), Челябинской области (3639), Республики Татарстан (2732), Ростовской области (2652), Самарской области (2379) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2176).

По телефону бесплатной горячей линии дети разгадывали зимние загадки, рассказывали Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставляли пожелания Деду Морозу. Традиционно самым популярным детским желанием остается смартфон. Следом с небольшим отрывом идут игрушки (машинки, куклы, конструктор), сладости и спортивный инвентарь. Самыми милыми мечтами, по мнению цифровых помощников Деда Мороза и сотрудников «Ростелекома», стали пожелания «счастья маме и папе», «хороших оценок», и «чтобы все были здоровы». Помимо просьб о подарках дети обращались и к самому Деду Морозу, желали ему здоровья и счастья.

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Техника

Горячая линия Деда Мороза стремительно набирает популярность среди юных представителей поколения Альфа. Самыми активными абонентами, которые звонили на горячую линию были дети в возрасте от пяти до десяти лет, на втором месте по количеству обращений — малыши с одного года до пяти лет. Эти дети с самого рождения тесно связаны с технологиями, которые стали неотъемлемой частью их повседневной жизни.

«Проект ежегодной горячей линии Деда Мороза родился как интересная идея, но стал популярным и уже успел стать родным и плановым. Каждый год наша команда вкладывает максимум усилий в его подготовку: обучает искусственный интеллект и роботов для ведения диалогов, подбирает голоса персонажей и зимние загадки, придумывает специальные звуковые эффекты. Мы понимаем, что дети с нетерпением ждут Нового года и открытия горячей линии, поэтому подходим к проекту с особой ответственностью, стараясь его сделать по-настоящему волшебным», — сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

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