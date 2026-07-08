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ИТ Проспект Chat2Desk

ИТ Проспект - Chat2Desk

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2026 Сеть клиник «Ультрамед» обновила ИТ-систему, исключила потери заявок и ускорила запись пациентов на 20% 1
14.12.2023 Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов 1
28.03.2019 Представлено решение Korus CRM | Messengers для Microsoft Dynamics 365 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ИТ Проспект и организации, системы, технологии, персоны:

Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 57 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Авантелеком 36 1
Voxlink - Вокс Линк 2 1
Ростелеком 10878 1
Cisco Systems 5353 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
9520 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1460 1
Telegram Group 2890 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4894 1
OpenAI 500 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 82 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 147 1
Camunda - Camunda Services GmbH 47 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8766 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1215 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 146 1
Ингосстрах СПАО 472 1
АльфаСтрахование СГ 383 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1606 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 85 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 55 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35847 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9217 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8172 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4768 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 288 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1089 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1630 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5965 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12101 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2661 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26156 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3957 1
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Автоответчик - Answering machine 214 1
Оповещение и уведомление - Notification 5826 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 423 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1258 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9839 1
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2959 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7371 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8166 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3779 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6477 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 726 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25300 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3344 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 351 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4733 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6876 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2237 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2728 1
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OpenAI - ChatGPT 689 1
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Rakuten Viber 665 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1278 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 338 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 769 1
Microsoft Dynamics 365 143 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 93 1
Корус Консалтинг - Korus CRM Messengers 4 1
Корус Консалтинг - Korus CRM 4 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2303 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1173 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7727 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6462 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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