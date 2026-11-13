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Индексная книга (каталог) CNews*
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Voxlink Вокс Линк

Voxlink - Вокс Линк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.11.2026 «К2Тех» разработала коннектор для интеграции BPMSoft с телефонией Voxlink и системой CallForce 1
14.12.2023 Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Voxlink и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 79 1
Инлайн Про - Инлайн Профешнл 2 1
Ростелеком 11109 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5766 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Cisco Systems 5388 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
InfoWatch - Инфовотч 1210 1
9810 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 493 1
Naumen - Наумен 765 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
Энстрим - Instream 19 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 386 1
Код Безопасности 830 1
OpenAI 649 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 361 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 87 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 67 1
Staply - Примавера 9 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 158 1
Camunda - Camunda Services GmbH 50 1
Газпром - ГПМ Цифровые Технологии - Uma.Tech - Ума.Тех 2 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 1
Movavi - Мовавика 38 1
Kribrum - Крибрум 35 1
ИТ Проспект - Chat2Desk 3 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 76 1
Асоника - Научно-исследовательский институт 8 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 61 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
Автоматические Радиоэлектронные Системы 2 1
Авантелеком 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1326 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3179 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 158 1
Ингосстрах СПАО 487 1
АльфаСтрахование СГ 409 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1806 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
КонсультантПлюс 164 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1876 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 791 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7718 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27384 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1368 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3213 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18536 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8791 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3922 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6788 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 735 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3445 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 363 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5255 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7676 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2411 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2917 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8491 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9853 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1107 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3706 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4577 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 2005 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1339 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1336 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4592 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 401 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 296 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2818 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями - Корпоративные базы знаний 969 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4979 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 309 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1196 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1781 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23378 1
Linux OS 11772 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 362 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 832 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 97 1
Microsoft Dynamics CRM 566 1
Stafory - робот Вера 384 1
OpenAI - ChatGPT 807 1
Авантелеком - Sfera GPT - система речевой аналитики 3 1
Voxys - OmniVox - омниканальная чат-платформа 8 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Кириченко Игорь 58 1
Михайлов Николай 11 1
Потишний Роман 11 1
Шишмарев Сергей 36 1
Бабкин Николай 24 1
Дубровская Анна 21 1
Вирясов Владислав 36 1
Торубарова Элеонора 4 1
Зубрицкая Христина 3 1
Кочетова Вероника 5 1
Лошкарева Наталья 16 1
Курганович Татьяна 4 1
Пушкарёва Вера 4 1
Конохов Максим 4 1
Палин Виталий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4506 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12214 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8026 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4077 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1175 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2391 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1241 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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