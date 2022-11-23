«Ростелеком контакт-центр» получил сертификат TUV Austrian Standards & Compliance

«Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие политики компании в области обеспечения защищенности применяемых технологий и инструментов современным стандартам. Соответствующий сертификат международного органа сертификации TUV Austrian Standards & Compliance получили услуги приема и обработки телефонных обращений, почтовых пакетов, обращений через чат и электронную почту, телемаркетинга, а также тематические рассылки, исходящий обзвон и анкетирование.

Международная сертификация по стандарту ISO/IEC 27001:2013 предъявляет строгие требования, которые могут быть выполнены только при наличии постоянных инвестиций в развитие информационной безопасности и непрерывного контроля всех ИТ-процессов компании.

Официальная сертификация системы информационной безопасности «Ростелеком контакт-центра» гарантирует достоверность и конфиденциальность данных, обрабатываемых компанией. Таким образом, все процессы организации горячих линий, чат-ботов и омниканалов надежно защищены от кибератак.

«Успешная сертификация подтверждает наш профессионализм и высокий уровень обеспечения информационной безопасности на международном уровне. Поэтому коммерческие и государственные клиенты доверяют нам обработку конфиденциальной информации и могут не беспокоиться о кибератаках, которые в последние годы участились более чем в десять раз. Мы гарантируем нашим клиентам 100% защиту обрабатываемых данных», — сказал генеральный директор «Ростелеком контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Николай Ульянов, Россельхозбанк: В следующем году доступ сотрудников к рабочим местам будет осуществляться по слепку лица ИТ в банках

По данным «Ростелеком контакт-центра», в 2022 г. резко выросли количество, качество и продолжительность хакерских атак на цифровую инфраструктуру отечественных контакт-центров.