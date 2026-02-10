Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190377
ИКТ 14690
Организации 11378
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26598
Персоны 82746
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Россия СКФО Дагестан Республика Ахтынский район Ахты


СОБЫТИЯ


10.02.2026 МТС пришла еще в 23 горных села по программе устранения цифрового неравенства 1
09.04.2025 МТС установила в Дагестане первые восемь отечественных базовых станций 2
19.04.2024 МТС пришла еще в 35 малых населенных пунктов Дагестана 1
26.02.2024 «Ростелеком Контакт-центр» обработал почти 100 млн обращений за 2023 год 1
28.11.2016 МТС обеспечила половину жителей Дагестане 4G-интернетом 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14598 4
МТС - Иртея 82 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 78 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9448 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 72 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 999 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3082 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18707 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6212 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17168 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5688 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 158 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5916 1
Изиева Карем 37 4
Стальский Сулейман 4 1
Шишмарев Сергей 34 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 701 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Дылым 11 3
Россия - РФ - Российская федерация 158300 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 23 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Унцукульский район - Унцукуль 6 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 260 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 61 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Табасаранский район 5 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 27 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Цумадинский район 8 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дагестанские Огни 4 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 38 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кулинский район - Вачи 4 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Ногайский район - Терекли-Мектеб 3 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Каспийск 36 1
Беларусь - Белоруссия 6076 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1414 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1567 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 439 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 428 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15245 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 354 1
Единый день голосования 139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще