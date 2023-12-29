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Контакт-центр «Ростелекома» готов к работе в новогоднюю ночь

«Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о готовности к работе в новогоднюю ночь. Компания относится к предприятиям непрерывного цикла, обеспечивающим сервисы для крупного бизнеса и госсегмента. В новогоднюю ночь на горячих линиях и технической поддержке будет работать 176 операторов.

По данным прошлого года, количество звонков в новогоднюю ночь составило более 27 тыс., в цифровые каналы (чаты) почти 7 тыс. обращений. Рост нагрузки на оба канала вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с новогодней сменой 2021-2022 гг. Увеличение объема поступающих запросов связано с расширением количества и вариантов горячих линий для партнеров контакт-центра. К новым услугам компании добавились компетенции по модерации видеоконтента для социальной сети. В прошлую новогоднюю ночь было почти 145 тыс. таких обращений.

«Мне нравится работать в ночную смену, потому что к нам приходят на модерацию праздничные видеооткрытки, поздравительные комментарии и появляется много важных процессов, связанных с новогодними поздравлениями. Это подчёркивает любовь к работе, выражает ответственность и желание помогать людям даже в праздники. Ощущаю себя частью большой команды!», — сказал Арсен Манучарян, Кострома.

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Цифровизация

«Мы принимаем обращения со всей территории нашей страны и разделяем радость наступления нового года с клиентами 11 раз, с каждым из часовых поясов. Это самая лучшая смена в году. За окном фейерверки и ощущение праздника. Мы принимаем поздравления и ответно поздравляем наших клиентов. Это очень приятно!», — сказал Антон Кудренко, Курган.

«Новогодняя смена в контакт-центре длится в общей сложности двенадцать часов с 21.00 31 декабря до 9.00 утра первого дня года и захватывает все часовые пояса от Владивостока до Калининграда. Пиковая нагрузка зависит от тематики горячих линии, но в целом трафик снижается к 5 утра. В день 2 января объем обращений приравнивается к выходному дню. Благодарю всех операторов контакт-центра за вашу работу, за то, что решаете вопросы клиентов и помогаете в сложных жизненных ситуациях и бытовых вопросах даже в праздничные дни!», — сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

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