Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Еремина Наталья
СОБЫТИЯ
|23.11.2026
|ОЭЗ «Технополис Москва» будет развивать робототехнику совместно со столичным колледжем 1
|30.12.2022
|Контакт-центр «Ростелекома» готов к работе в новогоднюю ночь 1
|01.07.2022
|«Буферная бухта» отказывается от бумаги в HR 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Еремина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 87 1
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 209 1
|БУХта - Buhta 106 1
|Ростелеком 11122 1
|Махлин Дмитрий 127 1
|Ликсутов Максим 275 1
|Шишмарев Сергей 36 1
|Еркова Наталья 1 1
|Собянин Сергей 579 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.