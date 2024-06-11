Поступай в вуз онлайн: новые возможности сервиса на «Госуслугах»

Подать заявление сразу в пять вузов, получать уведомления от куратора в личном кабинете, записаться на дополнительные экзамены и даже отправить оригинал аттестата – все это можно сделать на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

С 2024 г. абитуриенты также могут выбрать и заключить на портале договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учебы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться.

Сроки приемной кампании – с 20 июня по 25 июля 2024 г. Для платных специальностей даты могут отличаться.

Документы можно подать в пять вузов. В каждом из них можно выбрать до пяти направлений подготовки или специальностей.

Аттестат, результаты ЕГЭ и олимпиад, сведения об инвалидности и других льготах можно запросить в личном кабинете. Так их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами.

Можно записаться онлайн на дополнительные или внутренние вступительные испытания.

Важные уведомления от всех вузов можно получать в одном месте. Расписание, результаты экзаменов, конкурсные списки — все под рукой.

Можно перейти в чаты с кураторами университета и будущими одногруппниками и общаться с ними в «VK Мессенджере».

Документы можно подать в более чем 1 тыс. государственных и частных вузов и их филиалов. В 2023 г. этой возможностью воспользовались 577 тыс. абитуриентов. Они подали более 2,3 млн заявлений.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» разработан и развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».