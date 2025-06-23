Абитуриенты подали на «Госуслугах» уже в 2 раза больше заявлений в вузы, чем в прошлом году

Приёмная кампания стартовала 20 июня. К 16:00 мск 23 июня с помощью сервиса «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты подали уже свыше 160 тыс. заявлений. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В среднем сейчас поступающие с помощью сервиса направляют в вузы до 2 тыс. заявлений в час.

Первым сервисом воспользовался молодой человек из города Шахты Ростовской области. Он поступает в Донской государственный технический университет. Заявление было заполнено и отправлено всего за 50 секунд. Обычно процесс занимает около 5 минут.

В вузы каких регионов чаще подают заявления: Москва — 51,6 тыс.; Санкт-Петербург — 20,8 тыс.; Свердловская область — 6,4 тыс.; Новосибирская область — 4,9 тыс.; Ростовская область — 4,5 тыс.;

С этого года в рамках сервиса «Поступление в вуз онлайн» можно подобрать вуз или специальность, учитывая результаты ЕГЭ, форму обучения, наличие общежития и другие параметры. Функцией воспользовались уже более 100 тыс. человек.

Сколько вузов можно выбрать: бакалавриат, специалитет или базовое высшее образование — можно подать —заявление в 5 вузов, выбрав в каждом из них до 5 направлений; магистратура, аспирантура — без ограничений;

Приёмная кампания на бюджет на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование продлится до 25 июля, на платные отделения — по решению вуза. Сроки приёма в магистратуру и аспирантуру учебные заведения устанавливают сами, но приёмная кампания в магистратуру должна завершиться не позднее 20 августа.