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Почти 100 тыс. заявлений подано через «Госуслуги» при дополнительном наборе в вузы

25 августа 2022 г. завершается прием документов на обучение в рамках дополнительного набора в вузы. Через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» подано уже 100 тыс. таких заявлений от 37 тыс. абитуриентов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что такое донабор в вузы

Абитуриенты, которым не удалось поступить в вуз рамках основного набора, могут воспользоваться еще одним шансом поступить на бюджетную форму в ряд учебных заведений. Подать заявление можно на портале «Госуслуг» через суперсервис. Дополнительный прием на обучение фактически дублирует основной прием, состоит из тех же этапов, только ограничен по срокам.

Всего по программам дополнительного набора в вузах доступно более 10 тыс. бюджетных мест.

Кто может воспользоваться

В рамках дополнительного набора подать документы могут те, кто ранее не предоставлял вузу свои заявления и не был включен в списки поступающих.

Этапы дополнительного набора

с 26 августа по 5 сентября 2022 г. – вступительные испытания в вузах;

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7 сентября 2022 г. – публикация конкурсных списков. Конкурсные списки будут обновлять ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно;

12 сентября 2022 г. – завершение приема согласий на зачисление (до 18:00 по местному времени);

не позднее 16 сентября 2022 г. – публикация приказов о зачислении вузы.

Узнать, ведет ли вуз дополнительный набор, можно в приемной комиссии образовательной организации.

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Ранее в рамках основного набора суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались более 336 тыс. будущих студентов. Это почти 4 млн заявлений по различным направлениям подготовки.

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