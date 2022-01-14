Как власти сэкономят 460 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Расходы на достижение результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» сократились в 2,5 раза — до 308,6 млрд руб. В частности, было решено отказаться от создания глобальной спутниковой группировки «Эфир», обеспечения связью автодорог и строительства сети катастрофоустойчивых ЦОД. Ряд мероприятий были перенесены в другой федпроект — «Цифровое государственное управление».

Сокращение расходов на информационную инфраструктуру

В распоряжении CNews оказалась актуальная версия федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Первая версия данного документа была утверждена в декабре 2018 г. и предполагала затраты на период до 2021 г. в размере 555 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 205 млрд руб. внебюджетные источники — 349 млрд руб.

В мае 2019 г. была утверждена новая редакция данного федпроекта, согласно которой расходы до 2024 г. должны были составить 768 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 424 млрд руб., внебюджетные источники — 345 млрд руб.

В текущей редакции федпроекта расходы за период до 2024 г. должны составить 308,6 млрд руб., в том числе федеральный бюджет выделит 255 млрд руб., внебюджетные источники — 53,1 млрд руб. Таким образом, общие расходы по данному федпроекту сократились в два с половиной раза, расходы федерального бюджета — в полтора раза, расходы внебюджетных источников — в 6 раз. В абсолютных цифрах экономия составит 460 млрд руб.

От каких результатов было решено отказаться

Из федпроекта «Информационная инфраструктура» исключен самый дорогой результат, который ранее был в нацпрограмме «Цифровая экономика» — создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС, система получила название «Эфир»). На эти средства планировалось выделить из внебюджетных источников 280 млрд руб. Проект курировался госкорпорацией «Роскосмос».

Также исключено мероприятие по созданию геораспределенной катастрофоустойчивой системы центров обработки данных (ЦОД). На этот проект должно было быть выделено из внебюджетных источников 22 млрд руб., его реализацией должны были заниматься «Ростелеком» и «Росатом».

Исключены и проекты, связанные с транспортной сферой. Один из таких проектов предполагал обеспечение покрытия радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения. Планировалось выделить сотовым операторам субсидии на суммы 28 млрд руб. для соответствующих целей, средства должна была распределять Минцифры. Однако самим операторам это оказалось неинтересно.

Другой исключенный проект предполагал затраты в размере 5,25 млрд руб. на покрытие приоритетных объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью широкополосной беспроводной передачи данных и голоса, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических, транспортных технологий сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN. Этот проект курировался Минтрансом.

Также было исключено мероприятие по поддержке проектов малых предприятий по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной культуры. Проект должен был реализовываться «Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», на него должно было быть выделено 1,05 млрд руб.

Какие мероприятия перешли из «Информационной инфраструктура» в «Цифровое государственное управление»

Целый ряд запланированных результатов был переведен в другой федпроект, входящий в нацпрограмму «Цифровая экономика» — «Цифровое государственное управление» (ЦГУ). В частности, это произошло с проектом перевода в Государственную единую облачную платформу (ГЕОП, «Гособлако») информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов. На него планировалось потратить 69,48 млрд руб., в том числе федеральный бюджет должен был потратить 28,57 млрд руб., внебюджетные источники — 40,9 млрд руб.

Результаты федерального проекта Общий объем финансирования за 2019-24 гг., млн руб. Объем финансирования из федерального бюджета за 2019-24 гг., млн руб. Объем финансирования из внебюджетных источников за 2019-24 гг., млн руб. Общий объем финансирования за 2019 г., млн руб. Общий объем финансирования за 2020 г., млн руб. Общий объем финансирования за 2021 г., млн руб. Общий объем финансирования за 2022 г., млн руб. Общий объем финансирования за 2023 г., млн руб. Общий объем финансирования за 2024 г., млн руб. 1 Обеспечено подключение и широкополосный доступ социально значимых объектов к сети интернет 75 918 75 918 0 11 544 18 515 32 805 5 132 3 961 3 961 2 В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети интернет 40 000 40 000 0 0 0 3 000 6 037 11 666 19 296 3 Созданы космические аппараты для высокоэллиптической системы обеспечения широкополосного спутникового доступа к сети интернет в труднодоступной и удаленной местности 33 378 33 378 0 0 0 0 11 045 10 694 11 639 4 Реализация дорожной карты, в том числе реализация стадии проектирования проекта ГМИСС 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 5 Переведены в государственную единую облачную платформу информационные системы и информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов 23 710 2 360 21 360 6 930 16 780 0 0 0 0 Перейти к полной таблице

В ЦГУ перешел и проект создания отечественной цифровой платформы сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающей потребности граждан, бизнеса и власти («Цифровая Земля»). Сумма планировавшихся на его реализацию затрат составляла 5,9 млрд руб., проект курируется «Роскосмосом».

Также в ЦГУ были переведены проекты Росреестра: создание Единой электронной картографической основы (ЕЭКО, сумма планировавшихся затрат составляла 15,76 млрд руб.); создание государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных, обеспечивающей доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных данных, и государственной информационной системе ведения ЕЭКО (1,7 млрд руб.); создание сегментов федеральной сети геодезических станций (920 млн руб.); обеспечение целевой архитектуры центров обработки данных федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН, сумма затрат составляла 1,98 млрд руб.).

Еще два проекта Росреестра были завершены за 2019-20 гг: разработка новых сервисов ФГИС ЕГРН в части технологий «искусственный интеллект», «большие данные» и «роботизация» (на него было потрачено 448 млн руб.); защита информационных систем Росреестра от внутренних и внешних угроз безопасности информации средствами криптографической защиты и ведомственным центром (215 млн руб.).

Также из федпроекта «Информационная инфраструктура» в федпроект ЦГУ были переведены еще два мероприятия: создание информационных систем информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности (проект курировался Роспатентом, на него планировалось выделить 3,14 млрд руб.); создание универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности (проект курировался Минобороны, сумма затрат составляла 4,5 млрд руб.).

У большинства исключенных мероприятий из федпроекта «Информационная инфраструктура» мероприятий осталось финансирование за прошедший период — 2019-20 гг. При этом финансирование из внебюджетных источников, упомянутое в федпроекте, в основном относится к прошлому периоду. Например, на ГМИСС за этот период должно было быть выделено из внебюджетных источников 30 млрд руб., на ГЕОП — 21,36 млрд руб. Мероприятия же, финансирование которых предусмотрено за период, начинающийся с 2021 г, в большинстве своем будут полностью финансироваться из федерального бюджета.

Как власти сэкономят на подключении социально-значимых объектов к интернету

Самым дорогим результатом, включенным в федпроект, теперь является обеспечением подключения и широкополосного доступа в интернет для социально значимых объектов (СЗО). На эти цели будет выделено 75,9 млрд руб. К СЗО относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, подразделения Росгвардии, пожарные части и полицейские участки.

В 2019 г Минцифры провело аукционы по выбору для каждого региона оператора, который подключит все находящиеся на его территории СЗО по волоконно-оптическим каналам связи (СЗО). В половине регионов победил «Ростелеком». Также Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем по подключению СЗО по беспроводным каналам связи.

Еще 20,26 млрд руб. будет выделено на обеспечение защищенного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети интернет для отдельных категорий СЗО с использованием единой сети передачи данных (ЕСПД). Речь идет о школах и территориальных избирательных комиссиях, для которых требуется защита информации и фильтрация запрещенного контента. Единым исполнителем по данному проекту является «Ростелеком».

Дополнительно 1,15 млрд руб. будет выделено на обеспечение автоматизированного контроля качества широкополосного доступа к сети интернет для СЗО с использованием специально созданной информационной системы. То есть всего на подключение СЗО к интернету будет потрачено 97,3 млрд руб.

Ранее на подключение СЗО к интернету по проводным каналам связи планировалось выделить 130,7 млрд руб., на подключение СЗО по беспроводным каналам — 73,2 млрд руб. Еще 10,2 млрд руб. планировалось выделить на оказание услуг СЗО по передаче данных с использованием ЕСПД и защите данных при осуществлении доступа к информационным системам и к сети интернет и 880 млн руб. — на создание системы контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов. То есть в прежней версии федпроекта «Информационная инфраструктура» затраты на подключение СЗО составляли 215 млрд руб. — в 2,2 раз больше, чем в актуальной версии документа.

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2,5 млрд руб. будет выделено на обеспечение широкополосного доступа в интернет военных комиссариатов и дополнительно еще 363 млн руб. — на развитие в указанных организациях инфраструктуры информационных технологий. В 2020 г. еще 242 млн руб. выделялось на обеспечение военных комиссариатов автоматизированным рабочими местами для работы с гражданами и организациями по сети интернет.

В 2019-2020 гг. 10,15 млрд руб. должно было быть выделено на оказание услуг по подключению объектов телерадиовещания по ВОЛС для обеспечения доставки телевизионного контента и создания сети беспроводного широкополосного доступа. Единым исполнителем по данному проекту является «Ростелеком», который обеспечивал подключения объектов «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС). На данных объектах планируется устанавливать базовые станции LTE с целью подключения СЗО по беспроводным каналам.

Еще 6,2 млрд руб. в 2019 г. выделялось для подключения к интернету медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, проектом в качестве единого исполнителя занимался «Ростелеком».

40 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуру в школах

Еще 40 млрд руб. планируется выделить на создание в государственных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, и сети интернет. В 2019-20 гг. на обеспечение ИТК-инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций было выделено 2,96 млрд руб.

33 млрд руб. на высокоэллиптические спутники

На создание космических аппаратов для высокоэллиптической системы обеспечения широкополосного спутникового доступа к сети интернет в труднодоступной и удаленной местности будет выделено 33,4 млрд руб. Данный проект получил название «Экспресс-РВ», его реализацией занимается госпредприятие «Космическая связь» (ГПКС). Ранее на данный проект планировалось выделить 42,1 млрд руб.

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Проведение конверсии радиочастотного спектра в интересах развития сетей 5G/IMT-2020 (пятое поколение сотовой связи) в России обойдется в 7,85 млрд руб. Большую часть данной суммы — 7,56 млрд руб. — выделит федеральный бюджет. Это в 5,5 раз меньше, чем планировалось в предыдущей версии федпроекта — 42,99 млрд руб.

Информатизация судов и судебных приставов

7,7 млрд руб. будет потрачено на формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направленных в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. Еще 2,25 млрд руб. потребуется для обеспечения расширения каналов связи ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов.

Интернет на Чукотке

На обеспечение присоединения с использованием ВОЛС территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи и снижения стоимости доступа к сети интернета для абонентов, находящихся на данной территории, будет выделено 7,2 млрд руб. Прокладкой ВОЛС занимается «Ростелеком». Также предусмотрены субсидии сотовым операторам для снижения тарифов на мобильный интернет на время, пока данный канал не введен в строй. Ранее, в 2020 г, еще 148 млн руб. выделялось на обеспечение среднегодового снижения стоимости тарифа на услугу доступа к сети интернета на территории Чукотского округа.

Проекты ФСО

Создание цифровой защищенной инфраструктуры связи в органах государственной власти, включая оснащение цифровыми абонентскими средствами, обойдется в 6,2 млрд руб. Данный проект курирует Федеральная служба охраны (ФСО). Другой проект ФСО — обеспечение развития, поддержания и эксплуатации инфраструктуры российского государственного сегмента сети интернета (сеть Rsnet) — потребует затрат в размере 3,7 млрд руб.

У ФСО есть еще два мероприятия, финансируемых через федпроект «Информационная инфраструктура»: 707 млн руб. потребуется для обеспечения функционирования системы распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти, работающих по единому регламенту взаимодействия; 630 млн руб. потребуется для создания защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Миллиарды на исследования в сфере телекоммуникаций

На обеспечение проведения исследований перспективных технологий в сфере телекоммуникаций будет выделено 5,59 млрд руб. Еще 3,03 млрд руб. потратят на проведение научно-исследовательских работа в сфере технологического совершенствования и регулирования развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Проведением указанных исследований займется подведомственный Минцифры Научно-исследовательский институт «Радио» (НИИР).

Показатели национального и федерального проекта Единица измерения Период 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 1 Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети интернет в соответствии с утвержденными требованиями процент 64,34 100 100 100 100 2 Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети интернет процент 56,6 100 100 100 100 3 Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети интернет интернет по технологиии WiFi процент 0 3 17 40 100 4 Количество субъектов РФ, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи РФ единица 83 83 84 85 85 5 Количество действующих на высокоэллиптических орбитах космических аппаратов обеспечения спутникового широкополосного доступа к информационно-телекомуникационной сети интернет, в том числе на территориях Арктической зоны и Дальнего Востока единица 0 0 0 0 4 Перейти к полной таблице

811 млн руб. будет направлено на обеспечение методологической поддержки развития и внедрения стандартов и решений в сфере «Умного города» и формирования банка лучших практик. 637 млн руб. потребуется для обеспечения ситуационным центром Минцифры мониторинга развития и устранения последствий кризисных чрезвычайных ситуаций функционирования инфраструктуры связи общего пользования. Еще 67 млн руб. было выделено на обеспечение работы ЦОД Минцифры в 2020 г.

В 2019-20 гг. 600 млн руб. из внебюджетных источников должно было быть выделено на проект создания общественной сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающей развитие сервисов управления такими правами в цифровом среде (открытая общественной технологической инфраструктура), и общественно-государственной организации, обеспечивающей функционирования указанной инфраструктуры. Данная организация была создана в соответствие с указом Президента Владимира Путина и получила название «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», базой для нее стала блокчейн-платформа Ipchain.

На обеспечение формирования и ведения генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры обработки данных с использованием созданной информационной системы будет выделено 463 млн руб., в том числе 403 млн руб. — из федерального бюджета.

151 млн в 2019-20 гг. было выделено на создание цифровой унифицированной платформы жилищно-коммунального комплекса для инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов, включая технологии сбора данных посредством интернета вещей, состояния имущественных комплексов для целей повышения качестве и расширения спектра оказываемых дополнительных услуг жильцам многоквартирных жилых домов.

120 млн руб. в 2020 г. должно было быть выделено на создание и обеспечением функционирования АО «Московский центр новых телекоммуникаций» («дочка» «Ростелекома») контакт-центра по информированию граждан о ключевых социально-экономических вопросах, включая ограничение распространения новой короновирусной инфекции, поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, вывоз граждан России из-за границы.