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«АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW с новым блоком питания с бюджетом мощности PoE+ 240 Вт

Компания Fort Telecom, российский производитель коммуникационного оборудования для IP-систем видеонаблюдения под брендом TFortis, выпустила новый блок питания собственной разработки для уличных управляемых PoE коммутаторов TFortis PSW серии +Box и +UPS-Box. Этот блок питания имеет бюджет мощности РоЕ+ 240 Вт, что в полтора раза больше, чем у предшественника, и обеспечивает плавный старт PoE коммутатора для видеонаблюдения и стабильную работу в условиях низких температур. С начала 2025 г. «АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW +Box и +UPS-Box уже с новым блоком питания повышенной мощности.

Наряду с повышенным бюджетом мощности РоЕ+ 240 Вт, новый блок питания для коммутатора обладает такими преимуществами, как высокий КПД (93%) и коэффициент мощности (0,98). Кроме того, РоЕ коммутатор для видеонаблюдения с новым блоком питания осуществляет плавный старт, то есть исключается срабатывание защитных устройств при запуске под нагрузкой. Полностью оригинальная разработка продукта инженерами TFortis и более высокая доля российских компонентов, по сравнению с ранее используемым устройством, позволили наделить новый блок питания, в частности, способностью стабильной работы даже в условиях экстремально низких температур, что подтверждено в ходе испытаний производителя.

Мощный блок питания поставляется в комплекте с РоЕ-коммутаторами TFortis PSW серии +Box и +UPS-Box, которая включает 6 уличных моделей, различающимися между собой количеством портов 10/100Base-Tx с разъемом RJ-45 для подключения камер видеонаблюдения и наличием/отсутствием источника бесперебойного питания (ИБП). Так, модели PSW-2G8F+(UPS-)Box рассчитаны на обслуживание 8 камер, а PSW-2G6F+(UPS-)Box и PSW-2G+(UPS-) Box – 6 и 4 соответственно. Наличие индекса UPS означает, что РоЕ-коммутатор для видеонаблюдения имеет встроенный ИБП. Максимальная мощность питания, подаваемого на порты коммутаторов TFortis PSW, может достигать 60 Вт.

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Ранее компания Fort Telecom объявила, что все уличные коммутаторы TFortis линейки PSW сертифицированы по Постановлению Правительства РФ №969 «О транспортной безопасности» и внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ТОРП). А с 9 января 2025 г. РоЕ-коммутаторы для видеонаблюдения TFortis внесены и в реестр российской промышленной продукции, который формируется Минпромторгом РФ в соответствии с постановлением Правительства №719 от 17 июля 2015 г. Наличие коммутаторов в этом реестре расширяет возможности их использования в инфраструктурных проектах.

Уличные РоЕ-коммутаторы для видеонаблюдения TFortis PSW +Box и +UPS-Box с блоком питания на 240 Вт уже доступны для заказа в «АРМО-Системы».

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