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Максимов Константин
|02.04.2025
|Axenix помогла «Юнгхайнрих» перейти с SAP на «1С» 1
|04.12.2023
|Axenix и S8 Capital локализовали ИТ-ландшафт на заводах Meteor 1
Максимов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146855 2
|Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 119 1
|Германия - Федеративная Республика 12744 1
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