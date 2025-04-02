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Максимов Константин



02.04.2025 Axenix помогла «Юнгхайнрих» перейти с SAP на «1С» 1
04.12.2023 Axenix и S8 Capital локализовали ИТ-ландшафт на заводах Meteor 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Максимов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5309 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 168 1
S8 Capital - С8 Капитал 24 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
8355 1
Jungheinrich AG - Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника 5 1
Федеральное казначейство России 1794 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 566 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 502 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3125 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6757 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10440 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7934 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 821 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6041 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350574, в очереди разбора - 761397.
Создано именных указателей - 172079.
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