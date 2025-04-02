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Axenix помогла «Юнгхайнрих» перейти с SAP на «1С»

Компания «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника», представитель рынка складской техники и стеллажного оборудования, перешла с глобальной корпоративной системы управления предприятием SAP на российскую систему «1С:ERP» с дополнительным модулем «1С:Управление лизинговой компанией». Технологическим партнером перехода стала компания Axenix. Проект занял всего 5 месяцев. Запуск новой системы прошел в плановом режиме без остановки работы компании.

В «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника» в системе «1С:ERP» в кратчайшие сроки специалисты Axenix выполнили существенные доработки для направлений «Сервис», «Аренда», «Продажи» и «Финансы». Были автоматизированы процессы управления арендой, расчета графиков ремонтов и арендных платежей, учета простоев и пакетного выставления реализаций. Для направления «Сервис» в рамках проекта был разработан модуль управления полным сервисным циклом ремонтов и техобслуживания клиентской техники (более 100 тыс. единиц). Решение позволяет прослеживать всю историю сервисного обслуживания и продажи оборудования и запасных частей, а также хранить все параметры паспортных характеристик и эксплуатационных показателей.

Также во время проекта реализована интеграция системы с СЭД «Контур. Диадок», государственными информационными системами «Честный знак» и «Прослеживаемость импортных товаров».

«У нас была амбициозная и непростая задача – перейти с SAP на «» к началу 2025 г. Мы выбрали Axenix, приняв во внимание их опыт успешной реализации крупных проектов по внедрению «1С», локализации и замены зарубежных решений. Сегодня в «Юнгхайнрих» стабильно работает система, настроенная с учетом наших критичных требований», – отметила Елизавета Баканова, начальник отдела развития продаж компании «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника».

Проект выполнен в несколько этапов. На первом команда Axenix провела экспресс-аудит и диагностику ИТ-архитектуры и бизнес-процессов заказчика, собрала и уточнила реестр критичных требований, сформировала «дорожную карту» внедрения. На втором этапе по итогам Fit/Gap-анализа специалисты Axenix подготовили спецификации и разработали подсистему для «1С:ERP», которая бы позволила заказчику автоматизировать операции по сервисным услугам. Доработан и подключен к ERP модуль «1С:Управление лизинговой компанией», так как «Юнгхайнрих» предоставляет клиентам услуги по аренде погрузчиков. На третьем этапе проведено тестирование ПО, выполнена миграция данных (включая полный цикл плановых ремонтов, самих объектов эксплуатации, заказов) и проведено обучение сотрудников работе с «1С:ERP».

«Быстрый переход на «1С» стал возможен благодаря не только усилиям нашей проектной команды, но и высокой степени вовлеченности заказчика. Специалисты «Юнгхайнрих» были готовы менять процессы, принимали непосредственное участие в автоматизации, взяли на себя часть вопросов с обучением пользователей. За короткий срок нам удалось серьезно расширить типовой функционал ремонтов и сервиса в «1С:ERP», существенно доработать модуль лизинга. На рынке очень мало успешных переходов с SAP на «1С» в сжатые сроки с таким объемом функционала, обычно подобное серьезное расширение функциональности доступно пользователям спустя год или полтора после начала работ», – сказал Константин Максимов, управляющий директор Axenix.

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