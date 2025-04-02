ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника» – российский представитель немецкого концерна Jungheinrich AG, одного из мировых производителей электрической складской техники, стеллажного оборудования, а также системный интегратор комплексных логистических проектов. Российский офис открыт в 2003 году в Москве и Санкт-Петербурге. С 2005 года ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника» является импортером вилочных погрузчиков в России.