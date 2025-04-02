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Jungheinrich AG Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника
ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника» – российский представитель немецкого концерна Jungheinrich AG, одного из мировых производителей электрической складской техники, стеллажного оборудования, а также системный интегратор комплексных логистических проектов. Российский офис открыт в 2003 году в Москве и Санкт-Петербурге. С 2005 года ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника» является импортером вилочных погрузчиков в России.
Jungheinrich AG и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5309 2
|1С 8355 1
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 168 1
|LogistiX - Логистикс-Тех 73 1
|IKEA - ИКЕА 158 1
|1С:ERP Управление предприятием 573 1
|СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 285 1
|SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 35 1
|SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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