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Jungheinrich AG Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника


ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника» – российский представитель немецкого концерна Jungheinrich AG, одного из мировых производителей электрической складской техники, стеллажного оборудования, а также системный интегратор комплексных логистических проектов. Российский офис открыт в 2003 году в Москве и Санкт-Петербурге. С 2005 года ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника» является импортером вилочных погрузчиков в России.

 

 


02.04.2025 Axenix помогла «Юнгхайнрих» перейти с SAP на «1С» 2
02.10.2023 Jungheinrich и LogistiX заключили соглашение о партнерстве 3
09.11.2018 Jungheinrich подвел промежуточные итоги строительства склада-автомата ИКЕА в Есипово 1
16.08.2018 Назначен новый гендиректор компании Jungheinrich в России 3
07.12.2016 Jungheinrich расширила портфолио систем управления складом решением SAP EWM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Jungheinrich AG и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5309 2
8355 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 168 1
LogistiX - Логистикс-Тех 73 1
IKEA - ИКЕА 158 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2433 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6757 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3633 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12695 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 479 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 327 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13473 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 459 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 118 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10263 1
1С:ERP Управление предприятием 573 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 285 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7596 2
Европа Северо-Восточная 11 1
Россия - Есипово 4 1
Германия - Федеративная Республика 12744 1
Европа 21861 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 1
Паспорт - Паспортные данные 2554 1
Аренда 2455 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1927 1
Спорт - Футбол 649 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4916 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18906 1
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