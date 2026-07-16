Пакеты экспертизы R-Vision SIEM содержат свыше тысячи правил корреляции

Компания R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, обновила пакеты экспертизы для R-Vision SIEM: количество правил корреляции превысило 1050. За три года их число выросло более чем в шесть раз, а покрытие матрицы MITRE ATT&CK (v17.1) составило более 68%. Об этом CNews сообщил представитель R-Vision.

Обновления пакетов экспертизы выходят каждые две недели, что позволяет регулярно актуализировать возможности обнаружения в соответствии с изменениями ландшафта угроз. За последнее время были добавлены пакеты экспертизы для популярных корпоративных систем, правила детектирования новых техник атак и эксплуатации уязвимостей, а также расширена поддержка источников событий. Кроме того, обновился портал документации, где теперь доступны структурированные списки правил корреляции с удобной навигацией по источникам событий и покрываемым техникам MITRE ATT&CK.

В рамках обновления были добавлены и обновлены правила детектирования для целого ряда систем и сервисов: Kubernetes, Yandex Cloud, «1С-Битрикс24», MultiFactor, Active Directory Certificate Services (ADCS), Microsoft Exchange и других источников событий.

Расширение пакетов правил позволяет учитывать больше сценариев атак и особенностей эксплуатации различных компонентов инфраструктуры заказчиков – от облачных сервисов и бизнес-приложений до систем управления доступом и корпоративных платформ.

В обновленные пакеты экспертизы вошли новые правила для выявления актуальных техник атакующих и эксплуатации уязвимостей. Так, например, были добавлены правила для PoC, опубликованных исследователем под псевдонимом Nightmare Eclipse, который получил известность благодаря серии публичных демонстраций эксплуатации уязвимостей в компонентах Microsoft Windows.

Кроме того, в ходе обновления было реализовано обнаружение эксплуатации уязвимости CVE-2026-31431 (Copy Fail) и других уязвимостей, которые используются в реальных атаках или находятся в зоне внимания исследовательского сообщества.

Новые правила существенно расширяют поверхность обнаружения атак.

В рамках обновления были добавлены и правила нормализации. Среди новых поддерживаемых источников событий — Positive Technologies Container Security, RedOS RedADM, IT Bastion, AVSoft Kairos, Check Point Endpoint Harmony, Efros NAC, MariaDB, MS Hyper-V, Rosa Virtualization, MultiFactor, Multidirectory, Dallas Lock ВИ, Ideco VPN, Jenkins, Harbor, Nexus Repository, Nextcloud и другие системы.

Поддержка новых источников позволяет получать структурированные и единообразные данные из большего количества сегментов ИТ-инфраструктуры, включая средства контейнеризации, виртуализации, управления доступом, разработки и хранения артефактов.

Для упрощения конфигурации и настройки сбора событий с поддерживаемых источников событий команда подготовила примеры готовых конвейеров для R-Vision SIEM. Они доступны в репозитории на GiteVerse и могут быть импортированы напрямую в R-Vision SIEM.

На текущий момент R-Vision SIEM поддерживает 280 источников событий с правилами нормализации.

На портале документации R-Vision SIEM теперь доступны списки правил корреляции с разбивкой по источникам событий. В таблицах представлены: идентификатор и название правила; краткое описание сценария обнаружения; тактики и техники MITRE ATT&CK, которые покрывает правило.

Новый формат документации помогает аналитикам SOC быстрее находить необходимые правила, понимать их назначение и использовать информацию при расследовании инцидентов.

Помимо портала документации, R-Vision развивает открытый репозиторий аналитических материалов — публичную базу знаний по экспертизе для R-Vision SIEM. В нем публикуются исследования и материалы, которые становятся основой для разработки правил корреляции.

Репозиторий показывает не только итоговую логику детектирования, но и процесс анализа угроз: какие события формируют следы атаки, какие инструменты используют злоумышленники, какие артефакты остаются в инфраструктуре и почему для обнаружения применяется конкретная логика.

Таким образом, пользователи получают готовые правила корреляции и дополнительный аналитический контекст для их применения и адаптации под собственные сценарии.

«Мы продолжаем регулярно расширять и актуализировать экспертизу в R-Vision SIEM, чтобы SOC-команды получали не просто набор правил, а прикладной контент для работы с реальными угрозами. Новые детекты, поддержка дополнительных источников событий и развитие документации помогают быстрее выявлять, понимать и отрабатывать инциденты, а также сокращают время на поиск и интерпретацию нужных правил», — сказал Николай Рягин, руководитель управления исследований и аналитики R-Vision.