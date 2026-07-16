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Ideco VPN
Ideco VPN обеспечивает шифрованное соединение между удаленными пользователями и корпоративной сетью, гарантируя безопасность работы. А благодаря поддержке быстрых и безопасных протоколов IKEv2/IPSec, WireGuard и SSTP, Ideco VPN обеспечивает стабильную работу в любых сетевых условиях.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.07.2026
|Пакеты экспертизы R-Vision SIEM содержат свыше тысячи правил корреляции 1
|03.09.2024
|Подтверждена совместимость Efros DefOps и Ideco VPN 1
Ideco VPN и организации, системы, технологии, персоны:
|Газинформсервис - ГИС 489 1
|Ideco - Айдеко 119 1
|Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 94 1
|Хомутов Дмитрий 60 1
|Миронов Кирилл 1 1
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