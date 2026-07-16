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Ideco VPN

Ideco VPN обеспечивает  шифрованное соединение между удаленными пользователями и корпоративной сетью, гарантируя безопасность работы. А благодаря поддержке быстрых и безопасных протоколов IKEv2/IPSec, WireGuard и SSTP, Ideco VPN обеспечивает стабильную работу в любых сетевых условиях. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.07.2026 Пакеты экспертизы R-Vision SIEM содержат свыше тысячи правил корреляции 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость Efros DefOps и Ideco VPN 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ideco VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 489 1
Ideco - Айдеко 119 1
SSTP - Secure Socket Tunneling Protocol 13 1
Кибербезопасность - NAC - Network Access Control - Network Admission Control - устройства контроля доступа к сети 113 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7634 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 37 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13166 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 502 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 336 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64623 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4164 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13033 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1520 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 94 1
Хомутов Дмитрий 60 1
Миронов Кирилл 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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