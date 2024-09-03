Подтверждена совместимость Efros DefOps и Ideco VPN

Efros DefOps («Газинформсервис») совместим с решением Ideco VPN – испытания, проведенные специалистами обеих компаний, подтвердили корректность совместной работы. Объединение этих решений позволит укрепить сетевую защиту, обеспечивая защищенный доступ работы для удаленных сотрудников.

Efros DefOps – это многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры (сетевых и оконечных устройств, компонентов сред виртуализации), а также прикладного ПО: SCADA, RPA, СУБД. В части централизованного управления доступом к корпоративным ресурсам комплекс позволяет определять политики и правила доступа для пользователей и администраторов и непрерывно контролировать состояние сетевых устройств на соответствие политикам безопасности.

Ideco VPN обеспечивает шифрованное соединение между удаленными пользователями и корпоративной сетью, гарантируя безопасность работы. Благодаря поддержке быстрых и безопасных протоколов IKEv2/IPSec, WireGuard и SSTP, Ideco VPN обеспечивает стабильную работу в любых сетевых условиях.

«Совместимость Efros DefOps и Ideco VPN обеспечивается посредством модуля Efros DefOps NAC. Это ещё один важный шаг в обеспечении безопасности наших заказчиков. Совместное решение предлагает надежную и эффективную защиту для корпоративных сетей, обеспечивая бесперебойную работу и аутентификацию по безопасному протоколу», – отметил Кирилл Миронов, менеджер продукта Efros DefOps компании «Газинформсервис».

«Вместе с Efros DefOps мы выходим за пределы традиционного подхода к безопасности, создавая комплексное решение, которое объединяет лучшие технологии. Объединяя преимущества Ideco VPN с инновационными технологиями Efros DefOps NAC, мы предоставляем надежную защиту и передачу данных», – сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.