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Рягин Николай
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|R‑Vision открыл публичный доступ к данным о покрытии базы уязвимостей в продукте R‑Vision VM 1
Рягин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|R-Vision - Р-Вижн 183 1
|R-Vision VM 18 1
|ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 54 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4863 1
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