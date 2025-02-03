MaxPatrol SIEM можно развернуть в среде виртуализации на базе отечественной платформы zVirt

Компания Positive Technologies и российский разработчик программного обеспечения Orion soft расширяют технологическое партнерство. Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM и платформа для безопасного управления средой виртуализации zVirt прошли тестирование на совместимость. Благодаря интеграции пользователи получат возможность реализовать работу систем обеспечения информационной безопасности в полностью импортозамещенной виртуальной среде. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Российские компании переводят свои инфраструктуры на отечественные системы, в том числе в области виртуализации. Оба продукта входят в реестр отечественного ПО. Платформа zVirt занимает до 50% рынка реестровой виртуализации в России, установлена в более чем 430 организациях и имеет масштабную базу инсталляций в 12 тыс. хостов. Возможность развертывания MaxPatrol SIEM в виртуальной среде zVirt, согласно статистике запросов в Positive Technologies, в первую очередь актуальна для предприятий топливно-энергетического и нефтегазового комплекса, организаций государственного, кредитно-финансового секторов и других компаний, относящихся к критической информационной инфраструктуре. Кроме того, независимо от отрасли, интеграция востребована компаниями, которые создают цифровую среду с использованием российских решений и заинтересованы в обеспечении высокого уровня ее защищенности.

В ходе испытаний специалисты Positive Technologies проверили корректность совместной работы систем. Результаты тестирований также подтвердили, что производительность MaxPatrol SIEM в связке с платформой zVirt сопоставима с производительностью решения в иностранных средах виртуализации (их поддержка была реализована ранее).

«Мы добавили возможность установки и быстрого старта работы MaxPatrol SIEM в виртуальных инфраструктурах в ответ на острую потребность клиентов, начав с самой популярной системы на российском рынке — zVirt. Объединенное решение Positive Technologies и Orion soft позволит компаниям оптимизировать расходы на оборудование за счет использования виртуальных вычислительных ресурсов, — отметил Иван Прохоров, руководитель продукта MaxPatrol SIEM, Positive Technologies. — Мы приближаемся к важной цели, поставленной перед индустрией, а именно к построению комплексной и конкурентоспособной системы информационной безопасности на базе проверенных отечественных технологий — от инфраструктурных решений до средств мониторинга и защиты».

Компании Orion soft и Positive Technologies развивают сотрудничество, расширяя функциональность продуктов и сферы их применения за счет интеграций. В 2024 г. совместимость получили продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security и оркестратор контейнеризированных приложений Nova Container Platform, а также система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и платформа виртуализации zVirt.

«Безопасность — наша общая ценность. Мы продолжаем работу в области усиления защиты виртуальных сред, — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft. — Совместное использование MaxPatrol SIEM и zVirt выводит киберустойчивость компаний на новый уровень, снижая потенциальные риски и угрозы, с которыми сталкиваются компании в ходе выполнения проектов импортозамещения».

В настоящее время Positive Technologies проводит тестирования на совместимость MaxPatrol SIEM с другими отечественными средствами виртуализации.