Positive Technologies представила межотраслевую систему кибербезопасности для открытой АСУ ТП

Positive Technologies представила комплексное решение по кибербезопасности для открытой платформы промышленной автоматизации (открытой АСУ ТП), над которой в течение трех лет работали ключевые игроки отраслей нефтегаза, химии, металлургии и энергетики. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

После 2022 г. предприятия отечественной промышленности, активно внедряющие современные технологии, были вынуждены задуматься о повышении устойчивости бизнеса к внешним и внутренним инфраструктурным рискам и более гибком подходе к масштабированию. Для решения этих задач была собрана межотраслевая рабочая группа по открытым АСУ ТП при Минпромторге России, в которую вошли представители российской энергетики, металлургии, нефтегазовой и химической промышленности, а также разработчики оборудования, вендоры и интеграторы.

«В рамках деятельности рабочей группы удалось выстроить системное взаимодействие между отраслевыми заказчиками и разработчиками АСУ ТП. Это позволило добиться конкретных успехов как в области стандартизации, так и разработки отдельных компонентов открытых АСУ ТП. Однако наша задача заключается также в привлечении большего числа производителей аппаратно-программных комплексов и программного обеспечения, уже обладающих готовыми и проверенными компонентами и решениями, к процессу дальнейшего развития открытой системы АСУ ТП», — сказал Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России.

В течение трех лет эксперты работали над созданием платформы с универсальной архитектурой, модульной совместимостью и взаимозаменяемостью компонентов, в которую можно встроить разработки любого производителя. Вместе с тем большое значение уделялось и кибербезопасности на каждом этапе жизненного цикла систем и их компонентов.

Для бесшовной защиты промышленных предприятий и контроля устойчивости технологического процесса на уровне открытой АСУ ТП Positive Technologies представила комплексное решение для обеспечения кибербезопасности в составе прототипа открытой платформы промышленной автоматизации. Это результат трехлетней совместной работы компании и представителей четырех ключевых отраслей промышленности, а также отечественных производителей и интеграторов.

Система создана на базе собственных продуктов Positive Technologies: PT ISIM, PT NGFW, PT Application Firewall, PT Container Security, PT Application Inspector. Было подготовлено модульное решение для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) предприятий промышленности и ТЭК. Продукт разработан в соответствии с концепцией secure by design — информационная безопасность интегрирована в саму архитектуру системы на всех уровнях.

«Исторически в России отсутствовали отраслевые требования к защищенности автоматизированных систем управления. Достижение технологического суверенитета невозможно без обеспечения технологической безопасности. Positive Technologies работает над этой задачей комплексно: создает решения для киберустойчивости промышленности и разрабатывает межотраслевые функциональные требования безопасности к платформе и ко всем ее компонентам», — отметил Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies.

В планах рабочей группы к концу 2025 г. протестировать открытую АСУ ТП как минимум на одном из промышленных предприятий, а к 2030 г. обеспечить открытым решением четверть рынка АСУ ТП.