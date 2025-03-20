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Индексная книга (каталог) CNews*
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Голушко Анна


20.03.2025 Positive Technologies предупреждает о росте числа кибератак через поддельную CAPTCHA 1
17.10.2024 Хакеры ополчились на банки Европы, Азии и Северной Америки 1
30.07.2024 Positive Technologies: хакеры нацелились на учетные данные и коммерческую тайну 1
02.04.2024 Positive Technologies: в 2023 году треть атак на ритейлеров привела к остановке продаж 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Голушко Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1231 3
Cylance 14 1
Apple Inc 12184 1
AMD - Advanced Micro Devices 4262 1
GitHub 840 1
Цифра ГК 2449 1
Hyundai Motor Company 390 1
Volkswagen Group - VW 285 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28159 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6818 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12697 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12795 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2978 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7774 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 113 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 767 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1274 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 405 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12875 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 500 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2180 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 547 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 609 1
Hacktivism - Хактивизм 208 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1962 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21440 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14050 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11530 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 285 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 664 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2271 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2253 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3159 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5105 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9259 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12168 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 265 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 384 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 247 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 138 1
Positive Technologies - PT Sandbox 76 1
Positive Technologies - PT Container Security 10 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4569 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 353 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 147 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 103 1
Козлова Елена 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 3
Азия - Азиатский регион 5574 2
Европа 21841 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 1
Германия - Федеративная Республика 12733 1
Ближний Восток 2958 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Америка Латинская 1821 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6248 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 910 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24387 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8854 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 512 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7916 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
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