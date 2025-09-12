Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Платформу «Боцман» «подружили» с PT Container Security

Эксперты Bootsman.tech (входит в «Группу Астра») подтвердили корректную работу платформы контейнеризации «Боцман» в связке с PT Container Security – решением от компании Positive Technologies для комплексной защиты инфраструктуры гибридного облака. Совместимость продуктов подтверждена семью тщательными проверками, что отмечено сертификатом в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

С PT Container Security можно обеспечить безопасность контейнерных приложений на протяжении всего жизненного цикла: от разработки до применения. Система позволяет выявлять и отрабатывать сложные атаки и при этом учитывает специфику эксплуатации контейнеров. С ее помощью автоматизируются мониторинг, реагирование на инциденты, а также управление безопасностью конфигурации кластера Kubernetes, уязвимостями и дефектами в конфигурации образов и контейнеров во время их сборки, развертывания и промышленной эксплуатации. Кроме того, продукт способен автоматически интегрироваться с корпоративными ИБ-инструментами и процессами. Все это дает пользователям возможность быстрее обнаруживать, расследовать инциденты и в то же время высвобождает ресурсы для других задач.

Связка PT Container Security и платформы «Боцман» дает дополнительные возможности. Во-первых, это сквозной контроль безопасности контейнерных приложений на всех этапах, в том числе мониторинг продуктивной среды, оперативное выявление кибератак и расследование инцидентов. Во-вторых, нивелируются риски безопасности конфигураций и снижается вероятность ошибок за счет автоматизации проверок конфигураций контейнеров и параметров кластеров. В-третьих, оба продукта зарегистрированы в реестре Минцифры, что упрощает комплаенс и закупки. Производители официально гарантируют совместимость: решения можно встроить в инфраструктуру прямо «из коробки» — без доработок и «ручных» проверок, так ускорятся пилотные проекты и старт промышленной эксплуатации.

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами
Цифровизация

«Подтверждение совместимости платформы «Боцман» с PT Container Security означает, что нашим заказчикам стал доступен проверенный и стабильный программный стек, способный надежно защитить их контейнерные среды, и при этом им не придется столкнуться с какими-либо сюрпризами в ходе интеграции. Думаю, сейчас уже практически все понимают, почему любые технологии должны развиваться не сами по себе, а складываться в единую экосистему: только в этом случае получится быстро и пройти стадию пилотирования, и запустить промышленную эксплуатацию. Мы рады, что коллеги из Positive Technologies разделяют эту позицию, благодарны им за сотрудничество и продолжим совместную работу», — отметил Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман» (входят в экосистему «Группы Астра»)

«В Positive Technologies мы стремимся предоставить пользователям максимальную гибкость и надежность в защите контейнерных сред, поддерживая как проприетарные, так и опенсорс-платформы. Особое место в этом процессе занимает развитие партнерских отношений с ведущими платформами, включая решение «Боцман», отличающееся инновационным подходом и стабильностью. Интеграция PT Container Security с такими платформами предоставляет пользователям расширенные возможности для сквозного контроля и минимизации рисков в контейнерных средах без ущерба для стабильности внедрения.», — сказал Михаил Бессараб, руководитель продукта PT Container Security.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

Из Android-смартфонов выкорчевывают последнюю свободу. Устанавливать приложения можно будет только с особого разрешения Google

Российские службы каталогов 2025

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще