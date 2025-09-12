Платформу «Боцман» «подружили» с PT Container Security

Эксперты Bootsman.tech (входит в «Группу Астра») подтвердили корректную работу платформы контейнеризации «Боцман» в связке с PT Container Security – решением от компании Positive Technologies для комплексной защиты инфраструктуры гибридного облака. Совместимость продуктов подтверждена семью тщательными проверками, что отмечено сертификатом в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

С PT Container Security можно обеспечить безопасность контейнерных приложений на протяжении всего жизненного цикла: от разработки до применения. Система позволяет выявлять и отрабатывать сложные атаки и при этом учитывает специфику эксплуатации контейнеров. С ее помощью автоматизируются мониторинг, реагирование на инциденты, а также управление безопасностью конфигурации кластера Kubernetes, уязвимостями и дефектами в конфигурации образов и контейнеров во время их сборки, развертывания и промышленной эксплуатации. Кроме того, продукт способен автоматически интегрироваться с корпоративными ИБ-инструментами и процессами. Все это дает пользователям возможность быстрее обнаруживать, расследовать инциденты и в то же время высвобождает ресурсы для других задач.

Связка PT Container Security и платформы «Боцман» дает дополнительные возможности. Во-первых, это сквозной контроль безопасности контейнерных приложений на всех этапах, в том числе мониторинг продуктивной среды, оперативное выявление кибератак и расследование инцидентов. Во-вторых, нивелируются риски безопасности конфигураций и снижается вероятность ошибок за счет автоматизации проверок конфигураций контейнеров и параметров кластеров. В-третьих, оба продукта зарегистрированы в реестре Минцифры, что упрощает комплаенс и закупки. Производители официально гарантируют совместимость: решения можно встроить в инфраструктуру прямо «из коробки» — без доработок и «ручных» проверок, так ускорятся пилотные проекты и старт промышленной эксплуатации.

«Подтверждение совместимости платформы «Боцман» с PT Container Security означает, что нашим заказчикам стал доступен проверенный и стабильный программный стек, способный надежно защитить их контейнерные среды, и при этом им не придется столкнуться с какими-либо сюрпризами в ходе интеграции. Думаю, сейчас уже практически все понимают, почему любые технологии должны развиваться не сами по себе, а складываться в единую экосистему: только в этом случае получится быстро и пройти стадию пилотирования, и запустить промышленную эксплуатацию. Мы рады, что коллеги из Positive Technologies разделяют эту позицию, благодарны им за сотрудничество и продолжим совместную работу», — отметил Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман» (входят в экосистему «Группы Астра»)

«В Positive Technologies мы стремимся предоставить пользователям максимальную гибкость и надежность в защите контейнерных сред, поддерживая как проприетарные, так и опенсорс-платформы. Особое место в этом процессе занимает развитие партнерских отношений с ведущими платформами, включая решение «Боцман», отличающееся инновационным подходом и стабильностью. Интеграция PT Container Security с такими платформами предоставляет пользователям расширенные возможности для сквозного контроля и минимизации рисков в контейнерных средах без ущерба для стабильности внедрения.», — сказал Михаил Бессараб, руководитель продукта PT Container Security.