Получите все материалы CNews по ключевому слову
Болдырев Сергей
СОБЫТИЯ
|21.11.2025
|MaxPatrol SIEM контролирует безопасность ресурсов на облачных платформах Amazon и Microsoft 1
|20.03.2012
|Группа компаний «F1» выбрала решения ИТ-виртуализации дата-центра «МегаФона» 1
Болдырев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9835 1
|МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
|Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 262 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2654 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1631 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4626 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401539, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.