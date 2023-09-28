Positive Technologies подвела итоги реализации оферты на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене для участников SPO

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI, подвела итоги оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости для участников SPO, проходившего в сентябре 2022 г. Инвесторы суммарно в течение года дополнительно приобрели около 205 тыс. акций компании на сумму около 218 млн руб. Практика Positive Technologies стала применяться при размещении бумаг других эмитентов на Московской бирже.

27 сентября Positive Technologies завершила расчеты с инвесторами в рамках четвертого, заключительного окна ранее опубликованной оферты для участников SPO, проходившего в сентябре 2022 г. Все участники размещения в течение года, в заранее установленные временные периоды, имели возможность дополнительно приобрести одну акцию на каждые четыре, купленные в ходе SPO, по фиксированной цене 1061,8 руб. В рамках четвертого окна оферты инвесторы приобрели 13,3 тыс. акций, а общее количество проданных по оферте акций составило около 205 тыс. ценных бумаг на сумму около 218 млн руб.

Основными целями проведения SPO Positive Technologies были увеличение количества долгосрочных инвесторов и повышение ликвидности акций. За год средний дневной оборот торгов по акциям компании вырос более чем в 5 раз, с менее 100 млн руб. до начала SPO до около 540 млн руб. в сентябре 2023 г. Рост ликвидности акций позволяет снизить их волатильность и обеспечить динамику капитализации в привязке к расширению бизнеса Positive Technologies. Так, на фоне удвоения объемов бизнеса компании в 2022 г. котировки акций за последний год выросли на 120%. С 22 сентября 2023 г. акции Positive Technologies также входят в основной индекс Мосбиржи и индекс РТС, что стало возможным благодаря росту ликвидности и инвестиционной привлекательности акций, увеличению объема free-float и капитализации компании.

«Сегодня Positive Technologies завершила реализацию очередной нестандартной для российского фондового рынка инициативы. Год назад мы не только смогли провести SPO в условиях высокой волатильности, но и предложили участникам сделки новый инструмент — оферту на приобретение дополнительных акций по цене SPO. Инвесторы, поверившие в нашу стратегию и высокие темпы роста, смогли получить высокую доходность как от роста котировок в 2,2 раза за год, так и от возможности приобретения дополнительных акций, — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies. — Сегодня мы успешно завершаем наше SPO и рады, что его новый формат нашел отклик как у инвесторов, так и у профессиональных участников рынка: мы уже видим применение другими эмитентами аналогичной структуры сделки. Это дает нам уверенность в правильности нашего курса и тех нестандартных решений, которые мы предлагаем для развития российского фондового рынка».

В рамках реализации оферты инвесторы приобретали акции у акционеров эмитента, продававших акции в ходе SPO. По итогам всех четырех периодов акцепта оферты участники SPO реализовали свое право приобретения акций по фиксированной цене на 89%. По результатам обработки заявок 27 сентября 2023 г. расчеты по сделке полностью завершены, акции зачислены на счета приобретателей. В случае возникновения вопросов инвесторы, подававшие заявки на участие в сделке, могут обращаться к своему брокеру по каналам клиентской поддержки или в отдел по связям с инвесторами Positive Technologies