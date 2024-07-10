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Positive Technologies планирует выпуск облигаций

Positive Technologies, единственная компания из отрасли кибербезопасности на Московской бирже, объявляет о планах размещения нового выпуска облигаций в рамках диверсификации долгового портфеля. Объем выпуска составит пять млрд руб. и будет направлен на реализацию задач по масштабированию бизнеса, увеличению инвестиций в разработку продуктов, оптимизации структуры заимствований и пополнению оборотных средств. Размещение облигаций ожидается в июле. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Новые ценные бумаги будут доступны к приобретению по открытой подписке. Номинал одной облигации составит одну тыс. руб., срок обращения — три года. Выплата купона предполагается каждые 30 дней. Ставка купона — переменная и зависит от ключевой ставки Банка России. Ожидаемый менеджментом спред к ключевой ставке — 180-190 базисных пунктов. Выпуск осуществляется в рамках Программы биржевых облигаций, зарегистрированной в сентябре 2023 г. Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих банков и брокеров.

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«Positive Technologies в настоящий момент активно инвестирует в рост и масштабирование бизнеса. Мы выходим на новые рынки и запускаем продукты, способные успешно конкурировать с разработками мировых лидеров в области информационной безопасности. Для обеспечения динамичного роста и реализации дополнительных возможностей развития мы привлекаем различные источники финансирования, оптимизируя структуру долга в сторону длинных обязательств со сниженным уровнем риска и более выгодными условиями привлечения. Новый выпуск облигаций — уже третий для компаний “Группы Позитив”. Мы зарекомендовали себя как надежного заемщика, о чем говорит высокий рейтинг кредитоспособности компании, присвоенный ведущими рейтинговыми агентствами», — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.

Третьего июля 2024 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Positive Technologies на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Аналогичный уровень рейтинга присвоен ожидаемому выпуску облигаций. Ранее компания также получила рейтинг AA(RU) от агентства «АКРА». В основе высокой оценки лежат динамичное развитие и риск-профиль отрасли, лидирующие рыночные и конкурентные позиции компании, высокий уровень ликвидности и рентабельности бизнеса, низкий уровень корпоративных рисков, развитая система корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами.

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