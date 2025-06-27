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Positive Technologies успешно разместила новый выпуск облигаций

Positive Technologies объявляет о завершении размещения нового выпуска облигаций. Объем выпуска составил 10 млрд руб., срок обращения ценных бумаг — 2,8 года. Спрос со стороны инвесторов превысил изначально прогнозируемый объем размещения более чем в 2,5 раза. Основная цель нового выпуска биржевых облигаций — рефинансирование текущих обязательств и значимое снижение доли банковских кредитов в структуре заимствований, что позволит улучшить структуру долга и снизить расходы на его обслуживание. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По результатам формирования книги заявок Positive Technologies зафиксировала высокий спрос со стороны институциональных и частных инвесторов. Фактический объем размещения превысил изначально планируемый более чем в 2,5 раза, при этом доля розничных инвесторов в общем объеме размещения составила 28%. Ставка купона по данному выпуску облигаций в результате букбилдинга составила 18%. Организаторами выпуска выступили «Альфа-Банк», ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, ИБ «Синара», Совкомбанк.

«Positive Technologies продолжает планомерно увеличивать долю облигаций в структуре заимствований, это долгосрочный и более комфортный для компании источник финансирования. Новый выпуск облигаций поможет нам улучшить структуру долга и снизить эффективную ставку по кредитному портфелю. Высокий спрос на бумаги нового выпуска отражает инвестиционную привлекательность нашего бизнеса для всех типов инвесторов, которым сегодня доступны как облигации, так и акции компании», — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.

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В июне 2025 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий кредитный рейтинг Positive Technologies на уровне ruAA, отметив сильные рыночные и конкурентные позиции, высокую рентабельность и ликвидность, умеренную долговую нагрузку компании и низкий уровень корпоративных рисков.

С 27 июня 2025 г. инвесторы также могут приобрести ценные бумаги на вторичном рынке через своего брокера. Выплата купона по облигациям будет осуществляться каждые 30 дней. Номинал одной облигации составляет одной тыс. руб., срок обращения — 1,02 тыс. дней.

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