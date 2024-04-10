Акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2023 год в размере 3,1 млрд рублей, рекомендован к выплате второй транш на сумму 3,4 млрд рублей

Внеочередное общее собрание акционеров Positive Technologies, состоявшееся 9 апреля, утвердило выплату первой части дивидендов по итогам 2023 г. в размере 3,122 млрд руб. или 47,30 руб. на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 20 апреля 2024 г. Осуществить выплату компания планирует до конца апреля.

Также 8 апреля совет директоров Positive Technologies сформировал рекомендации по второй части дивидендов за 2023 г. в сумме 3,425 млрд руб. или 51,89 руб. на одну акцию. Вопрос об утверждении второй части выплат внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое пройдет 14 мая 2024 г. в форме заочного голосования.

Таким образом, первая и вторая части дивидендных выплат акционерам Positive Technologies в 2024 г. после утверждения второй части на годовом общем собрании акционеров, суммарно составят 6,547 млрд руб. или 99,19 руб. на одну акцию. Для сравнения, годом ранее, в апреле и мае 2023 г., компания выплатила акционерам 3,75 млрд руб., а общая сумма дивидендов за 2022 г., с учетом дополнительной выплаты в ноябре 2023 г., составила 4,8 млрд рублей или 72,61 руб. на одну акцию.

«Традиционно Positive Technologies выплачивает дивиденды по итогам года в несколько этапов. Основой для расчета дивидендных выплат является управленческая чистая прибыль (NIC), которая по итогам 2023 г. увеличилась на 76% и составила 8,7 млрд руб. Динамика роста ключевых показателей компании позволяет нам наращивать дивидендный потенциал, сохраняя высокую финансовую эффективность. При этом мы продолжаем активно инвестировать в развитие и разработку продуктов, а также расширение географии нашего присутствия», — отметил Андрей Кузин, операционный директор Positive Technologies.